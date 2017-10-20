У известной певицы украли очки и кошельки на $50 тысяч

Американская певица Мэрайя Кэри пострадала от действий грабителей. Воры проникли в особняк знаменитости в Лос-Анджелесе и вынесли ее личные вещи, пишет "Газета.ру" со ссылкой на TMZ.

Примечательно, что злоумышленники не взяли украшения поп-дивы, ворам приглянулись лишь солнцезащитные очки и кошельки Кэри. Всего было украдено около 10 предметов. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч долларов.