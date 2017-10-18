Законопослушный москвич сдал сына полиции

В столице мужчина сдал стражам порядка собственного сына, который признался ему в убийстве человека. По словам парня, это произошло на детской площадке.

Инцидент случился в ночь на 17 октября в районе Митино. Местного жителя насторожил вид сына, вернувшегося с прогулки в крови. Родитель спросил 23-летнего отпрыска, что с ним произошло. Молодой человек признался в убийстве сверстника, совершенном во дворе на улице Митинской.

Мужчина незамедлительно позвонил в полицию и рассказал о преступлении. Прибыв на детскую площадку, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело с колото-резаными ножевыми ранениями, передает Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информацию о происшествии и задержании подозреваемого подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Следственный комитет России.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 октября были задержаны трое подростков, обвиняемых в заказном убийстве 27-летней женщины. За вознаграждение от знакомого приятели заманили жертву в безлюдное место и забили до смерти.

Установлено, что в апреле она одолжила деньги 21-летнему жителю Подольска. В июне он, чтобы не возвращать долг, решил расправиться с ней с помощью несовершеннолетних товарищей. Обвиняемые полностью признали свою вину, по ходатайству следствия все они арестованы.