Законопослушный москвич сдал сына полиции
Инцидент случился в ночь на 17 октября в районе Митино. Местного жителя насторожил вид сына, вернувшегося с прогулки в крови. Родитель спросил 23-летнего отпрыска, что с ним произошло. Молодой человек признался в убийстве сверстника, совершенном во дворе на улице Митинской.
Мужчина незамедлительно позвонил в полицию и рассказал о преступлении. Прибыв на детскую площадку, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело с колото-резаными ножевыми ранениями, передает Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Информацию о происшествии и задержании подозреваемого подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Следственный комитет России.
Напомним, ранее сообщалось, что 13 октября были задержаны трое подростков, обвиняемых в заказном убийстве 27-летней женщины. За вознаграждение от знакомого приятели заманили жертву в безлюдное место и забили до смерти.
Установлено, что в апреле она одолжила деньги 21-летнему жителю Подольска. В июне он, чтобы не возвращать долг, решил расправиться с ней с помощью несовершеннолетних товарищей. Обвиняемые полностью признали свою вину, по ходатайству следствия все они арестованы.
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