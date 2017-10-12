Больной СПИДом казахстанец напал на кассиршу в Москве

В Москве задержан уроженец Казахстана, ограбивший офис микрокредитной организации. Преступник угрожал жертвам шприцом, в котором якобы была зараженная СПИДом кровь.

Сейчас его судят по статье "разбой". По данным следователей, в офис компании, занимающейся микрозаймами, зашел мужчина со шприцем в руке. Он подошел к кассиру и заявил ей, что болен СПИДом. Преступник угрожал заразить ее, если она не отдаст ему деньги. В итоге, он вынес из кассы организации около 17 тысяч рублей.

28-летнего преступника задержали. "Мужчина полностью изобличен в содеянном, против него возбуждено еще одно уголовное дело о разбое", – сообщили следователи. В данный момент преступник содержится под стражей, полиция проверяет его на причастность к другим преступлениям.

Недавно похожий случай произошел в Литве. В начале сентября житель Вильнюса пришел к девушке, которая делает массаж на дому. После того, как преступник убедился, что в квартире больше никого нет, он достал шприц и начал вымогать у своей жертвы деньги. Он утверждал, что игла заражена СПИДом. В итоге женщине пришлось отдать ему 140 евро, около 9 тысяч рублей. После этого преступник скрылся.

Подобный случай произошел в Москве зимой прошлого года. В московском метро неизвестный со шприцом в руках пугал пассажиров, угрожая заразить их СПИДом. Инцидент произошел на Замоскворецкой линии. Злоумышленник утверждал, что в шприце находится ВИЧ-положительная кровь и попытался уколоть нескольких людей. Пассажиры вышли на следующей остановке. Отмечается, что ранее того же самого человека видели в трамвае.

Минздрав призвал людей, которых уколол мужчина, не паниковать, а обратиться к врачам в течение суток. "Соблюдение рекомендаций специалистов позволит практически полностью исключить вероятность заболеть", - считают врачи.