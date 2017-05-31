Маликов сдал анализы на СПИД после тревожного звоночка
Вокруг музыканта Дмитрия Маликова всегда вилось много поклонниц. Но не все встречи с ними оказывались благополучными.
"То ли в 90-м, то ли в 92 году позвонили моим родителям откуда-то из медицинского учреждения и сообщили: "У вашего сына был контакт с девушкой, которая инфицирована СПИДом", – шокировал артист. – Тогда была эпидемия, и моя семья не то чтобы поверила, но очень переживала".
"Потом я сдал анализы, все оказалось чисто, а эта девушка исчезла. Эта дикая, ужасная история, случившаяся со мной на пике популярности, потрепала нервы и мне, и особенно мои родителям", – вздохнул исполнитель.
Но странные личности не перестали атаковать Маликова. "Я уже молчу о приношении ребеночка моим родителям, мол, бабуля, принимай внучка, – продолжает певец. – Помню, как я жил на Верхней Красносельской улице, и весь – от первого до четырнадцатого этажа – подъезд был исписан любовными признаниями мне. Там трижды делали ремонт!"
Дмитрию Маликову уже 47 лет. Но молодые девушки по-прежнему пытаются с ним познакомиться. "Сейчас в Казани на гастролях было много таких. Для них очень важно со мной сфотографироваться. Ну а дальше все зависит от моей реакции, заинтересованности. Хотя я человек глубоко женатый", – рассказал он во время интервью интернет-каналу "Вдудь".
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