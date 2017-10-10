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Происшествия

Детали роковой операции: подробности пленения Заболотного и Цуркану

Скриншот Telegram-канала Directorate 4
Видео допроса россиян сразу после боя, в котором их захватили террористы, опубликовано в Сети. Роман Заболотный и Григорий Цуркану дезинформировали боевиков и скрыли важные сведения, касающиеся обороны Дейр-эз-Зора.
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Информация появилась 9 октября в Telegram-канале Directorate 4, который занимается мониторингом активности террористов. Допрос добровольцев засняли пленившие их боевики организации "Исламское государство" (запрещенной во многих странах, в том числе и в России).

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На кадрах нападения на колонну сирийской армии возле поселка Шола – окровавленные тела в изрешеченных автомобилях. Террористы обыскивают убитых, демонстрируя шевроны сирийской армии и войсковые удостоверения личности.

Троих пленников, находящихся в кузове пикапа, обступают вооруженные мужчины. Они пытаются выяснить имена и национальности солдат. "Рус?" – спрашивает боевик. "Русский", – отвечает россиянин, который позже представится Романом Заболотным. Возле него лежит мужчина в гражданской одежде, а спиной к кабине с повязкой на глазах сидит человек в камуфляже – судя по всему, Григорий Цуркану.

Заболотный говорит с боевиками по-английски. Он заявляет, что располагает информацией об оружии и работает с картами. "Я не был в Дейр эз-Зоре. Мы ехали с информацией в штаб", – уверяет доброволец. На самом деле, как сообщил Telegram-канал "Вестник Дамаска", россиянин дезинформировал боевиков: колонна двигалась от штаба. Если бы террористы получили от пленников важные сведения, оборона сирийской армии в районе Дейр эз-Зора могла развалиться.

О мужестве наших соотечественников рассказал Arabitoday и военнослужащий сирийской армии, который вырвался из окружения во время боя – того самого, который стал последним для Заболотного и Цуркану. Сириец подчеркнул, что добровольцы приняли на себя основной удар боевиков, прикрыв товарищей. Он благодарил их за самоотверженность и героизм.

Видеоролик с пленными был опубликован в Сети от имени группировки "Исламское государство" на прошлой неделе. Были сняты двое мужчин славянской внешности со следами побоев на лицах. Говорил только один: он назвал свое имя – Роман Васильевич Заболотный, уроженец поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области, а затем и имя соседа, Григория Цуркану. Позже в соцсетях появилась информация о том, что россиян казнили, однако доказательств этому нет.

Минобороны России в своем заявлении отметило, что Заболотный и Цуркану не проходят по ведомству. В Сирию они поехали добровольцами. Исходя из этого, военный эксперт Александр Жилин сделал вывод: едва ли пленные располагали жизненно важной информацией. Специалист подчеркнул, что на данный момент утечки каких-либо данных минимизированы. Однако это не умаляет мужества и героизма россиян.

Автор: Андрей Евлампиев10 октября 2017, 10:14

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