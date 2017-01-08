Число жертв нападения достигло четырех человек
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Стрелявший по полицейским погиб при задержании
Утром 8 января в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Васильцовский Стан на юго-востоке Москвы. Прибывший на место экипаж обнаружил тело жертвы, скончавшейся от огнестрельного ранения. Стрелок тем временем скрылся.
"Стрелявший был блокирован недалеко от места ЧП – на улице Федора Полетаева, где обстрелял полицейских и попал одному из них в бронежилет", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы столичного главка МВД. Благодаря наличию защиты сотрудник правоохранительных органов получил только гематому.
Блокированный полицейскими подозреваемый свел счеты с жизнью. Рядом с его телом было обнаружено ружье. В полиции уточнили, что жертв среди полицейских а также другого гражданского населения нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Удалось установить личность стрелка. Оказалось, что он состоял на учете у психиатра. Сообщается, что он со своей жертвой жил в одном доме. Теперь полицейским предстоит выяснить, откуда у мужчины взялось ружье. В момент совершения преступления подозреваемый был одет в камуфляжную одежду.
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