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Бойца Росгвардии убил член ОПГ
В течение трех часов после происшествия все восемь предполагаемых преступников были задержаны, сообщает официальные представитель МВД России Ирина Волк. "В настоящее время задержанные доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий", – добавила она.
По словам источника в правоохранительных органах, бандиты являются жителями разных регионов. "Они причастны к ряду ограблений объектов торговли и складов, в том числе с использованием оружия", – цитирует собеседника ТАСС.
По некоторым данным, бойца Росгвардии застрелил житель Москвы Евгений Сазонов, передает Life.ru. Мужчина ранее был судим. В 2007 году Орехово-Зуевский суд приговорил его к трем годам условного заключения за кражу. Евгений Сазонов уже написал явку с повинной, где признался, что именно он первым открыл огонь по сотрудникам вневедомственной охраны.
Напомним, инцидент произошел вечером 29 декабря. Сотрудники Росгвардии остановили группу лиц для проверки документов. В результате злоумышленники открыли стрельбу по военнослужащим. В ходе перестрелки один боец Росгвардии был убит, второй получил серьезное ранение.
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