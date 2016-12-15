Москвич расстрелял соседа за шумный ремонт

Москвич расстрелял своего соседа из пистолета за то, что тот слишком громко делал ремонт. Мужчина неоднократно просил его перестать шуметь, однако тот игнорировал замечания в свой адрес.

Трагедия произошла на Бауманской улице, сообщает ТАСС. Дежурный офицер Главного управления столичного МВД рассказал, что 15 декабря мужчина был ранен в результате конфликта.

"Сегодня в полицию около 19:45 поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами на улице Бауманская в районе дома 35. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в ходе ссоры один из них нанес оппоненту ранение из огнестрельного оружия", – сказал страж порядка.

Между тем Life.ru сообщает, что мужчина ранил своего соседа в квартире, где тот делал ремонт. Он постучался к нему в дверь, после чего дважды выстрелил в оппонента.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности происшествия. Прибывшие на место расстрела медики госпитализировали пострадавшего.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестный открыл стрельбу по жителям квартиры на Бауманской улице. "Мужчина открыл стрельбу из пистолета по квартире, где жили мигранты. В результате стрельбы один человек ранен", – заявил источник.