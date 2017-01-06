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Мажоры открыли стрельбу из автомата в центре Москвы
Изначально ролик был опубликован в Instagram, однако спустя некоторое время был удален автором. По всей видимости, блогер не выдержал свалившейся на него критики. Но, к его несчастью, всю эту историю успели растиражировать в Сети.
Видео, которое длится чуть больше 20 секунд, начинается с незамысловатого диалога. "В воздух можно. Только в воздух... В воздух, да?" – спрашивает у оператора человек, доставший из багажника элитной иномарки автомат. "Только в воздух", – получает одобрение стрелок, после чего раздается несколько выстрелов.
При этом компания мажоров поддержала автоматную очередь радостными возласами, а на крики испуганных прохожих отреагировали смехом. Отметим, что по данным СМИ, инцидент произошел в самом центре Москвы. Пока неизвестно, будет ли примененокакое-либо наказание к героям скандального видео.
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