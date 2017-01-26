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Происшествия

Раскрыта причина массовой драки в центре Москвы

Фото: кадр из фильма "Околофутбола"
Источник в правоохранительных органах пояснил причину столкновения между двумя компаниями на Страстном бульваре. Он рассказал, что около десятка человек сошлись в кулачном бою из-за неудачной шутки.
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По данным следствия, конфликт между двумя группами разгорелся "на бытовой почве". "В одной компании был человек с открытой бутылкой пива, участник другой группы неудачно пошутил, попросив отпить, вот и сцепились", – цитирует источник газета "Комсомольская правда".

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Мужчина отказался передать собеседнику хмельной напиток, сообщает "Газета.Ru". В результате их разговор перешел во взаимные оскорбления, которые закончились массовой дракой.

Напомним, потасовка произошла ночью 25 января неподалеку от стриптиз-клуба. Две компании молодежи бурно отметили День студенчества.

"Звонок о конфликте между двумя группами молодых людей по адресу Страстной бульвар, 8А поступил в дежурную часть в 01:15 мск. Участники одной из групп сбежали еще до вызова полиции", – рассказали в правоохранительных органах.

Отметим, что победившая в столкновении группа людей скрылась от полицейских, поэтому стражам порядка пришлось принимать показания у проигравшей стороны. Шестерым пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

Однако позднее стало известно, что драка на самом деле не была такой массовой. "В ней участвовало всего шесть человек, они же были доставлены в больницу с легкими травмами", – рассказал другой источник в правоохранительных органах.

"Все они с различными травмами доставлены в институт имени Склифосовского, а также в городские клинические больницы №1 и №36", – цитирует РИА Новости источник в экстренных службах столицы. Медики диагностировали у потерпевших синяки и ушибы, трое из них вскоре были отправлены домой.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту драки. Также, по официальным данным, стражи порядка продолжают поиск скрывшейся молодежи. "В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка, проводятся мероприятия по розыску лиц, участвовавших в конфликте", – заявили в пресс-службе столичной полиции.

Автор: Константин Улюкаев26 января 2017, 14:34

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