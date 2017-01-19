Следователи опровергают информацию о причинах смерти молодого мужчины
В Москве водители устроили драку на дороге
Проезжающие мимо автолюбители сняли драку на видео. Один из участников получил серьезную травму – ему вызвали бригаду скорой помощи, передает Life.ru. Что стало причиной ссоры, остается неизвестным. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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