Юноша попал в больницу после нападения двух подростков

В одну из столичных больниц с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и другими телесными повреждениями был доставлен 18-летний пациент. Выяснилось, что травмы он получил в драке с двумя 15-летними учащимися школы на проспекте Добролюбова.

"В настоящее время пострадавший находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает", – цитирует РИА Новости старшего помощника руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлию Иванову. По факту произошедшего начата проверка.