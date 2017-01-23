В Москве подростку в драке вспороли живот

В Москве на улице Грекова произошла драка с участием подростка. В ходе конфликта несовершеннолетний получил ножевое ранение живота. Кроме того, у него зафиксированы колото-резаные раны в области паха и грудной клетки.
Подросток госпитализирован, нападавший 19-летний местный житель задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает Life.ru.
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