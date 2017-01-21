Убийство киллера с гранатой в Москве сняли на видео

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Злоумышленник подозревается в покушении на водителя Lexus
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Подозреваемый в деле о покушении на убийство оказал сопротивление оперативникам, из-за чего те были вынуждены открыть по нему огонь. Тот скончался на месте. Сотрудники СОБРа вели запись операции. Видео опубликовал портал Life.ru.
Напомним, 18 января возле дома 30 по Шмитовскому проезду злоумышленник, находясь за рулем Mercedes, остановился на светофоре рядом с автомобилем Lexus, после чего выстрелил в голову его водителю и скрылся с места происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу. Известно, что он вышел из комы, однако его состояние по-прежнему оценивается как крайне тяжелое.
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