Убийство киллера с гранатой в Москве сняли на видео

Полиция смогла установить личность и местонахождение преступника, попытавшегося застрелить бизнесмена в центре Москвы. Для штурма его квартиры приготовились отряд СОБРа при поддержке оперативников МУРа. Сотрудников правоохранительных органов злоумышленник встретил с гранатой в руке.

Подозреваемый в деле о покушении на убийство оказал сопротивление оперативникам, из-за чего те были вынуждены открыть по нему огонь. Тот скончался на месте. Сотрудники СОБРа вели запись операции. Видео опубликовал портал Life.ru.

Напомним, 18 января возле дома 30 по Шмитовскому проезду злоумышленник, находясь за рулем Mercedes, остановился на светофоре рядом с автомобилем Lexus, после чего выстрелил в голову его водителю и скрылся с места происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу. Известно, что он вышел из комы, однако его состояние по-прежнему оценивается как крайне тяжелое.