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Полицейские застрелили мужчину с гранатой в Москве

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиция вычислила местонахождение подозреваемого в нападении на водителя Lexus, которое произошло 18 января. Мужчина оказал активное сопротивление бойцам Росгвардии и угрожал им гранатой, после чего был застрелен.
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После установления личности стрелка, полиция выяснила, где он находится. Утром 21 января бойцы Росгвардии прибыли на Щелковское шоссе на востоке Москвы. Подозреваемый оказал активное сопротивление представителям правоохранительных органов и угрожал взорвать гранату. Полицейские были вынуждены открыть огонь, передает "Интерфакс". От полученных ранений подозреваемый скончался на месте.

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Над установлением всех обстоятельства произошедшего работает оперативно-следственная группа. Напомним, преступление, в котором подозревался мужчина, произошло 18 января возле дома 30 по Шмитовскому проезду. Злоумышленник, находясь за рулем Mercedes, остановился на светофоре рядом с автомобилем Lexus, после чего выстрелил в голову его водителю и скрылся с места происшествия.

Пострадавшим оказался столичный бизнесмен Леонид Нувахов с ранением головы он был доставлен в больницу. На следующий день после нападения, 19 января. он вышел из комы, однако по-прежнему специалисты оценивают его состояние как крайне тяжелое.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное хранение оружия". Объявленный в столице план "Перехват" не помог задержать злоумышленника по горячим следам, однако оперативникам все же удалось на него выйти.

Автор: Геннадий Куприянов21 января 2017, 11:36

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