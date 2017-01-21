Рабочие, делавшие в здании ремонт, просят о помощи
Полицейские застрелили мужчину с гранатой в Москве
После установления личности стрелка, полиция выяснила, где он находится. Утром 21 января бойцы Росгвардии прибыли на Щелковское шоссе на востоке Москвы. Подозреваемый оказал активное сопротивление представителям правоохранительных органов и угрожал взорвать гранату. Полицейские были вынуждены открыть огонь, передает "Интерфакс". От полученных ранений подозреваемый скончался на месте.
Над установлением всех обстоятельства произошедшего работает оперативно-следственная группа. Напомним, преступление, в котором подозревался мужчина, произошло 18 января возле дома 30 по Шмитовскому проезду. Злоумышленник, находясь за рулем Mercedes, остановился на светофоре рядом с автомобилем Lexus, после чего выстрелил в голову его водителю и скрылся с места происшествия.
Пострадавшим оказался столичный бизнесмен Леонид Нувахов с ранением головы он был доставлен в больницу. На следующий день после нападения, 19 января. он вышел из комы, однако по-прежнему специалисты оценивают его состояние как крайне тяжелое.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное хранение оружия". Объявленный в столице план "Перехват" не помог задержать злоумышленника по горячим следам, однако оперативникам все же удалось на него выйти.
Мир ждут потопы, извержения и новые революции
Диагноз "эпилепсия" стал приговором для стритрейсерши
Легкоатлет Андрей Дмитриев станет героем фильма немецкого канала ARD, который выйдет 22 января
Трогательным моментом завершилась церемония официального вступления в должность президента США