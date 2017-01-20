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Огонь заблокировал людей на крыше НИИ Бурденко
Возгорание произошло вечером 20 января на крыше здания госпиталя. Ему присвоен третий номер сложности.
Была произведена эвакуация 200 человек, которые находились на территории лечебного учреждения. По словам очевидцев, здание было обесточено из-за пожара.
Очевидцы запечатлели пожар на видео. На кадрах заметно, что из окон вырываются языки пламени, передает РЕН ТВ.
По предварительной
информации, крыша здания НИИ Бурденко загорелась над помещением, в котором
происходила операция, сообщает Life.ru. Площадь пожара составила 40 квадратных
метров. Горение – открытое, и огонь уходит по стене на кровлю.
Пожар в 19:38 локализован. Повышенный ранг пожара отменён.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 20 января 2017 г.
На место пожара направлены 19 пожарных подразделений (63 человека). Сведений о пострадавших не поступало. По данным пресс-службы МЧС, в 19:38 пожар был локализован, а повышенный ранг происшествия отменен.
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