Огонь заблокировал людей на крыше НИИ Бурденко

В Москве на крыше горящего Центра нейрохирургии имени академика Бурденко находятся люди. Отрезанными пожаром от выхода оказались рабочие, производившие в здании ремонт.

Возгорание произошло вечером 20 января на крыше здания госпиталя. Ему присвоен третий номер сложности.

ПО ТЕМЕ Пожар в здании НИИ Бурденко в центре Москвы

Была произведена эвакуация 200 человек, которые находились на территории лечебного учреждения. По словам очевидцев, здание было обесточено из-за пожара.



Очевидцы запечатлели пожар на видео. На кадрах заметно, что из окон вырываются языки пламени, передает РЕН ТВ.

По предварительной информации, крыша здания НИИ Бурденко загорелась над помещением, в котором происходила операция, сообщает Life.ru. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Горение – открытое, и огонь уходит по стене на кровлю.



Пожар в 19:38 локализован. Повышенный ранг пожара отменён. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 20 января 2017 г.

На место пожара направлены 19 пожарных подразделений (63 человека). Сведений о пострадавших не поступало. По данным пресс-службы МЧС, в 19:38 пожар был локализован, а повышенный ранг происшествия отменен.