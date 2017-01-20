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Огонь заблокировал людей на крыше НИИ Бурденко

Фото: GLOBAL LOOK press/Juri Zolotarev
В Москве на крыше горящего Центра нейрохирургии имени академика Бурденко находятся люди. Отрезанными пожаром от выхода оказались рабочие, производившие в здании ремонт.
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Возгорание произошло вечером 20 января на крыше здания госпиталя. Ему присвоен третий номер сложности. 

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Была произведена эвакуация 200 человек, которые находились на территории лечебного учреждения. По словам очевидцев, здание было обесточено из-за пожара. 

Очевидцы запечатлели пожар на видео. На кадрах заметно, что из окон вырываются языки пламени, передает РЕН ТВ.

По предварительной информации, крыша здания НИИ Бурденко загорелась над помещением, в котором происходила операция, сообщает Life.ru. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Горение – открытое, и огонь уходит по стене на кровлю. 

На место пожара направлены 19 пожарных подразделений (63 человека). Сведений о пострадавших не поступало. По данным пресс-службы МЧС, в 19:38 пожар был локализован, а повышенный ранг происшествия отменен.

Автор: Людмила Фоканова20 января 2017, 19:45

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