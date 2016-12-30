Подробности убийства бойца Росгвардии в Москве

Правоохранительные органы столицы были подняты по тревоге после нападения на бойцов Росгвардии в Новой Москве. Между преступниками и военнослужащими произошла перестрелка.

Сотрудники Росгвардии вечером 29 декабря остановили группу лиц для проверки документов. В результате злоумышленники открыли стрельбу по военнослужащим.

В ходе перестрелки один боец Росгвардии был убит, второй получил серьезное ранение, сообщает сетевое издание m24.ru. На место происшествия выехало руководство столичного МВД, весь личный состав московской полиции был поднят по тревоге.

Очевидцы сообщают, что злоумышленники перед перестрелкой с бойцами Росгвардии ограбили магазин. Преступники отобрали оружие у убитого военнослужащего, передает РЕН ТВ.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. К работе на месте происшествия приступили сотрудники Следственного комитета России, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, сотрудникам полиции удалось задержать всех подозреваемых в совершении нападения. Правоохранители поймали восемь человек, которые могут быть причастны к происшествию. Среди них: 30-летний Е. Сазонов, 24-летний Ю. Власов, 24-летний А. Бойко, 23-летний Д. Бойко, 29-летний И. Зимин и 21-летний М. Попов. Большинство подозреваемых – уроженцы Подмосковья.

По предварительным данным, Е. Сазонов написал явку с повинной. Злоумышленник начал давать показания против своих сообщников, передает Life.ru.

Напомним, недавно в Москве погиб еще один боец Росгвардии. Мужчину на востоке города сбил автомобиль.

Как писали Dni.Ru, после аварии водитель поспешил покинуть место происшествия, несмотря на протесты очевидцев. Видео ДТП было опубликовано на YouTube.