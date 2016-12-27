Московский стрелок перед смертью пленил пенсионерку

Мужчина, открывший огонь по полицейским на западе Москвы, покончил с собой. Перед смертью злоумышленник взял в заложники пожилую женщину.

Полиции удалось взять штурмом квартиру, в которой несколько часов прятался мужчина. Злоумышленник был обнаружен мертвым, рядом с ним лежало огнестрельное оружие, сообщает Life.ru.

Отметим, что перед смертью стрелок насильно удерживал в квартире пенсионерку, угрожая ей убийством. На место происшествия прибыл спецназ, который готовился атаковать преступника.

Напомним, ночью на Ельнинской улице мужчина открыл огонь по полицейским и сотрудникам коммунальных служб при попытке задержания. В результате инцидента, ранены пять человек. Предположительно, обстрел велся из охотничьего ружья.

После обстрела злоумышленник сбежал из квартиры. Чтобы поймать стрелка, сотрудники МВД и Росгвардии оцепили район происшествия, движение по Ельнинской улице было ограничено. На место происшествия приехал глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов и глава управления Росгвардии по столице Андрей Гранкин.

Спустя несколько часов правоохранители обнаружили, что мужчина забаррикадировался в жилище соседки. Полицейские сообщили также, что личность преступника установлена. По неофициальной информации, он проживал в доме, где произошел инцидент, вместе с женой и сыном-студентом.