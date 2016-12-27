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Тело мальчика пять часов пролежало в квартире, прежде чем его нашла мать
Московский стрелок перед смертью пленил пенсионерку
Полиции удалось взять штурмом квартиру, в которой несколько часов прятался мужчина. Злоумышленник был обнаружен мертвым, рядом с ним лежало огнестрельное оружие, сообщает Life.ru.
Отметим, что перед смертью стрелок насильно удерживал в квартире пенсионерку, угрожая ей убийством. На место происшествия прибыл спецназ, который готовился атаковать преступника.
Напомним, ночью на Ельнинской улице мужчина открыл огонь по полицейским и сотрудникам коммунальных служб при попытке задержания. В результате инцидента, ранены пять человек. Предположительно, обстрел велся из охотничьего ружья.
После обстрела злоумышленник сбежал из квартиры. Чтобы поймать стрелка, сотрудники МВД и Росгвардии оцепили район происшествия, движение по Ельнинской улице было ограничено. На место происшествия приехал глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов и глава управления Росгвардии по столице Андрей Гранкин.
Спустя несколько часов правоохранители обнаружили, что мужчина забаррикадировался в жилище соседки. Полицейские сообщили также, что личность преступника установлена. По неофициальной информации, он проживал в доме, где произошел инцидент, вместе с женой и сыном-студентом.
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