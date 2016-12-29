Москвичка украла у пожилой соседки наряженную елку

В столичном районе Перово женщина украла у своей пожилой соседки наряженную елку. Сотрудники правоохранительных органов нашли воровку по дорожке из игрушек и гирлянд.

Пожилая женщина установила елку на лестничной площадке, сообщает Life.ru. Похищение новогоднего дерева попало на камеры видеонаблюдения.

"В полицию обратилась жительница дома, расположенного на 1-й Владимирской улице. Она сообщила, что обнаружила пропажу новогодней наряженной елки с гирляндами, которая находилась на лестничной клетке на четвертом этаже", – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Однако раскрыть преступление полицейским не составило особого труда. Когда девушка тащила елку, она оставила за собой след из опавших иголок, гирлянд и разбившихся игрушек. Тропинка привела стражей порядка в квартиру в соседнем подъезде. Потерпевшая сразу же опознала свое новогоднее дерево.

Против преступницы возбудили уголовное дело по статье "Кража". Стражи порядка решили не задерживать женщину на время следствия.

Напомним, в октябре Dni.Ru составили топ самых нелепых добыч воров. Среди них оказались асфальтоукладчик, породистые голуби и даже труп бабушки.