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Ранивший полицейских москвич оказался сыном чиновника
Злоумышленник, которым оказался 45-летний Кирилл Луньков, числится в базе управления Федеральной службы судебных приставов как злостный неплательщик. Кроме того, выяснилось, что его отец – бывший сотрудник Управления делами президента России, сообщает "Московский Комсомолец".
Кроме того, 77-летний мужчина раньше работал в управлении по эксплуатации зданий. Также известно, что у него есть младший сын.
На данный момент полиция задержала сообщника Лунькова, с которым они несколько дней назад совершили налет на столичную частную фирму и украли 130 тысяч рублей. Сейчас мужчина дает признательные показания, сообщает Life.ru.
Напомним, Кирилл Луньков открыл огонь по полицейским и сотрудникам коммунальных служб во время задержания. Предположительно, злоумышленник вел обстрел из охотничьего ружья.
В результате инцидента пострадали пять человек. Наиболее тяжелое ранение получил сотрудник водоканала Максим Чумак. Пуля задела спинной мозг, и мужчине потребовалась срочная операция.
Сбежав с места преступления, Луньков решил скрыться в соседней квартире. Ворвавшись к пожилой соседке, мужчина взял ее в заложники, угрожая убийством.
В течение нескольких часов правоохранительные органы штурмовали жилище, где скрывался стрелок. В ходе спецоперации Луньков покончил с собой. К счастью, его пленница не пострадала.
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