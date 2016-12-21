Подробности гибели дочки турецкого дипломата

Тело 15-летней дочери советника при посольстве Турции в Азербайджане Гюндар Шавваль было найдено под окнами многоэтажки, с десятого этажа которой она выпала. По данным СМИ, девочка свела счеты с жизнью из-за плохих оценок в лицее, но эта версия еще официально не подтверждена.

Дочь дипломата училась в лицее "Анадолу". Его директор лицея Реджеп Батур заявил, что в декабре девочка получила наказание в лицее.

"Однако мы не думаем, что она покончила с собой по причине наказания. Возможно, в их семье были проблемы. Потому что Гюнляр Шавваль была наказана восьмого числа этого месяца. С тех пор прошло много дней. Возникает вопрос, почему тогда она совершила суицид сейчас?", – цитирует директора лицея агентство АПА. Кроме того, Батур отметил, что Гюндар слабо училась, у нее было мало друзей, но при этом она была спокойной девочкой.

В прокуратуре Насиминского района Баку сообщили, что "несовершеннолетняя гражданка Турции предположительно совершила суицид во вторник в 19:20". "Девочка выбросилась из окна десятого этажа 14-этажного дома номер 16 по улице Сарабского. В ходе расследования стало известно, что она была дочерью Гюнлера Араслана Азми, который работает в посольстве Турции в Азербайджане в отделе, отвечающем за таможенный режим", - передает Sputnik Азербайджан.

Однако несмотря на то, что суицид назван в качестве предварительной версии, не исключено, что подросток стал жертвой несчастного случая, сообщает Life.ru. "Мы осмотрели место происшествия – детскую комнату. Окно, из которого выпала девушка, расположено низко от пола и выходит на центральную часть города. Предполагается, что девушка выглянула в окно, чтобы полюбоваться на огни вечернего Баку и не удержавшись, выпала. К тому же пол в комнате скользкий, а она была в носках", – рассказали правоохранители.

Семью турецкого гражданина охарактеризовали как интеллигентную. По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело.