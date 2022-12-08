Гороскоп на 8 декабря 2022 года для всех знаков зодиака

Овен — к середине месяца пора обозначить свои перспективы, но действовать с точки зрения астрологии пока не надо. Наберитесь терпения и подождите января.
Телец — вам полнолуние открывает возможности стать богаче. Смело налаживайте финансовое положение.
Близнецы — старайтесь удержаться от эмоциональных встрясок. Сейчас любое общение для вас должно быть осторожным.
Рак — наступил период релакса, когда вы можете предоставить время себе.
Лев — энергия переполняет вас, но не бросайтесь в омут с головой, поступайте трезво.
Дева — ждет череда возможностей решить сразу несколько важных вопросов. Не сидите сложа руки и не тратьте энергию понапрасну.
Весы — заканчивайте с тем, что давно вас тяготит. Подумайте, что не радует вас, и прощайтесь с этим.
Скорпион — принимайте помощь, она сейчас будет весьма кстати.
Стрелец — любое решение нужно продумать, старайтесь взвешивать "за" и "против".
Козерог — вы заслужили отдых, работа подождет.
Водолей — работайте над ошибками прошлого и поддерживайте благоприятный эмоциональный фон.
Рыбы — позвольте себе капельку эгоизма и обратите внимание на самого себя. Составьте план действий на перспективу и список желаний.