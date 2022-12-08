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Гороскоп
Гороскоп на 8 декабря 2022 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 8 декабря 2022 года для всех знаков зодиака

Астролог Ирина Павлюкова рассказала Пятому каналу, что 8 декабря – особенный день из-за последнего полнолуния 2022 года. Гороскоп для всех знаков зодиака может дать подсказку.
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Овен — к середине месяца пора обозначить свои перспективы, но действовать с точки зрения астрологии пока не надо. Наберитесь терпения и подождите января.

Телец — вам полнолуние открывает возможности стать богаче. Смело налаживайте финансовое положение.

Близнецы — старайтесь удержаться от эмоциональных встрясок. Сейчас любое общение для вас должно быть осторожным.

Рак — наступил период релакса, когда вы можете предоставить время себе.

Лев — энергия переполняет вас, но не бросайтесь в омут с головой, поступайте трезво.

Дева — ждет череда возможностей решить сразу несколько важных вопросов. Не сидите сложа руки и не тратьте энергию понапрасну.

Весы — заканчивайте с тем, что давно вас тяготит. Подумайте, что не радует вас, и прощайтесь с этим.

Скорпион — принимайте помощь, она сейчас будет весьма кстати.

Стрелец — любое решение нужно продумать, старайтесь взвешивать "за" и "против".

Козерог — вы заслужили отдых, работа подождет.

Водолей — работайте над ошибками прошлого и поддерживайте благоприятный эмоциональный фон.

Рыбы — позвольте себе капельку эгоизма и обратите внимание на самого себя. Составьте план действий на перспективу и список желаний.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Felix K?stle/dpa/www.globallookpress.com
Автор: 8 декабря 2022, 08:20 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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