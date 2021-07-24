Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Заканчивается второй месяц лета, и звезды недвусмысленно дают понять: еще есть время запрыгнуть в последний вагон и уехать отдыхать, если вы еще не сделали этого. Решайтесь, пока есть возможность – впереди еще целых пять недель лета.

Кстати, спонтанные поступки будут вполне естественными: Меркурий скоро войдет в знак Льва, активизируя фантазию и вызывая интерес к развлечениям, красивой жизни и удовольствиям; а Марс вступит в противостояние с Юпитером, подталкивая нас к выходу за установленные границы.

У многих на этой неделе появится желание нарушить правила, пойти против течения, игнорировать мнение авторитетных людей. Станет очень трудно придерживаться старых правил: продолжать соблюдать диету, например, откладывать деньги, слушаться родителей или носить маску.

Также могут возникнуть сложности с учебой, судебными делами, юридическими документами, поездками за границу, получением виз, обращениями в гос. органы. Но есть и плюсы: мы сможем понять, какие рамки стали для нас тесными, и что с этим делать.

Вторая половина недели покажется более спокойной. Марс войдет в Деву, сместив фокус внимания на домашние дела, а Юпитер вернется в Водолей, откуда ушел в мае, чтобы закончить давно начатые дела. Все это будет заставлять нас замедлиться, оглянуться назад.

К выходным уже мало что будет напоминать о страстях, кипевших совсем недавно. Оппозиция Солнца с Сатурном – это время уединения и скромных потребностей. Массовые мероприятия, шопинг, поездки будут казаться ужасно обременительными. Чем меньше людей вокруг – тем полезнее и приятнее будет отдых!

Овен

Главным событием для вас будет переход вашей правящей планеты, Марса, в знак Девы. Это говорит о том, что в ближайший месяц вам будет сложно развернуться во всю мощь – что-то или кто-то вас будет сдерживать. Поэтому не планируйте на это время важных дел типа смены работы или запуска бизнеса.

Телец

В течение всей недели вы будете медленно, но верно приближаться к приятному, радостному событию. Это может быть отпуск, развлекательная поездка, спортивное достижение или успех вашего ребенка. Не исключена и любовная тема – вам понравится человек, который считается мастером на все руки.

Близнецы

Вы проходите проверку на зрелость по оси "дом-работа". Ведите себя как мудрый человек и избегайте соблазнов, тогда ваши дела пойдут в гору. В выходные звезды рекомендуют немного потренировать свой интеллект: посмотрите фильм или почитайте книгу с глубоким смыслом.

Рак

Вы начнете сближаться с родственниками мужа / жены – сначала по делу, а потом, возможно, и подружитесь. Неделя принесет много поездок по городу, общения, звонков, переговоров. Все это будут не слишком важные дела, но среди них будут интересные, расширяющие ваш кругозор.

Лев

У вас все самое интересное будет происходить не в рабочие дни, а в выходные. Вы сможете прекрасно отдохнуть, купить себе что-нибудь из одежды или аксессуаров. Начиная с четверга ожидаются предложения о подработке, новом источнике небольшого дохода.

Дева

К Венере в вашем знаке присоединится Марс, что поможет более энергично делать личные дела и отстаивать свои интересы. В то же время вы рискуете погрязнуть в деталях и застрять на середине. Помните об этом во время любых дел – от уборки в доме до составления отчета на работе.

Весы

Неделя хороша для наведения порядка, завершения заброшенных дел. Закончив это, вы испытаете большое облегчение. Не подходит этот период для покупок (денег потратите много, а качество товаров окажется ниже среднего), посещения парикмахера, косметолога, стилиста.

Скорпион

Ваше внимание будет приковано к работе, бизнесу, общественной работе. Вы окажетесь в центре внимания, от вас будет многое зависеть. Придется выступать перед аудиторией, объединять и мотивировать людей. Все это потребует много личной энергии, продумайте, как будете ее восстанавливать.

Стрелец

Это хорошее время как для отдыха, так и для работы, творчества, поиска ответов на важные для вас вопросы. А вот для активных действий – поездок, судебных тяжб, поиска работы – неделя не подходит. Обращайте внимание на самочувствие, возможны заболевания с высокой температурой.

Козерог

Вам станет легче после непростого разговора с партнером или любимым человеком. С каждым днем ваша уверенность в себе будет расти. Главный минус недели: сложности с получением компенсаций, субсидий, алиментов. Могут потребоваться дополнительные справки, хлопоты.

Водолей

Звезды предупреждают вас о риске разлада в отношениях с начальством или со своей второй половинкой. Держите себя в руках, чтобы не испортить все окончательно. Вернувшийся в ваш знак Юпитер заставит обратиться к темам, которые были актуальны весной.

Рыбы

Рыбам не стоит больше рассчитывать на случайную удачу, к которой успели привыкнуть. Увы, щедрость звезд ощутимо сократится. Поэтому не начинайте пока важных дел, особенно если вы в них – единственный исполнитель. Дайте себе время на адаптацию к новым условиям.