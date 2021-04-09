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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
У этой недели настолько мощный старт и потенциал, что дух захватывает! Отложите в сторону надоевшие дела, смахните с лица весеннюю усталость и озабоченность – сейчас вы можете реально сделать шаг вперед, а при необходимости – оставить в прошлом то, что можно сравнить с чемоданом без ручки.
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Новолуние в Овне 12 апреля – яркая вспышка личных надежд и желаний. Это тот редкий случай, когда здоровый эгоизм важен и нужен каждому. Подумайте, чего лично вы хотите? Не ваша семья, родители или начальник, а вы. Задачка непростая, верно? Вот ее и решайте!

Энергии Овна будет достаточно, чтобы начать что-то совершенно новое, неиспробованное, а главное – очень желанное. В понедельник вы можете мечтать и думать об этом, а вот начинать действовать лучше всего со среды, когда Венера переберется в знак Тельца, а Юпитер получит поддержку Марса.

Это поможет синхронизировать желания и возможности, придаст сил, подскажет, где искать спонсоров, инвесторов, покровителей, или просто включит зеленый свет и поможет пройти проверки или чиновничьи препятствия, рассказала астролог Лилия Любимова.

Кроме того, эти сочетания звезд обещают всплеск интереса к красивой жизни, комфорту, жизни богатых и знаменитых. Если вы обожаете красивые дорогие вещи, ждете – не дождетесь, когда астрологи объявят сезон шопинга, то праздник на вашей улице начнется в среду. То же самое можно сказать тем, кто соскучился по салонам красоты, процедурам косметологии и спа-индустрии.

Даже самым серьезным и скромным гороскоп на неделю рекомендует не стесняться своих достижений и сильных сторон. Не бойтесь самопиара, смело упаковывайте информацию о себе в яркую блестящую обложку – это именно то, что ищут в данный момент ваши потенциальные покупатели, клиенты, работодатели или будущие возлюбленные!

Овен

Новолуние в вашем знаке позволит покончить с сомнениями и прокрастинацией. Вы сможете проверить, на что способны в одиночку, без посторонней помощи. Неделя подходит для смелых решений и перемен, переездов, начала новых отношений, смены имиджа и гардероба.

Телец

Венера осчастливит Тельцов своими дарами: многое будет приходить к вам благодаря счастливому случаю, а не каторжному труду. Возрастет ваша уверенность в себе, харизматичность и даже привлекательность. Отличное время для шопинга, стрижки и ухода за волосами, похода к косметологу, гласит гороскоп на неделю.

Близнецы

В момент новолуния светила будут благосклонны к Марсу в вашем знаке, а в среду и четверг руку помощи протянет благодетель – Юпитер. Это говорит о том, что вам сейчас многое по плечу, вы сможете удачно распорядиться ресурсами, которыми владеете сейчас. Главное, ничего не откладывайте на потом.

Рак

Вопросы карьеры, учебы, личных достижений по-прежнему актуальны. Это время больших возможностей для Раков, которым иногда не хватает смелости или уверенности в себе. Звезды поддержат вас и помогут получить желанную работу, нарастить свой авторитет, выиграть грант или конкурс, радует гороскоп на неделю.

Лев

Удача ждет Львов не там, где все привычное и родное. Открывайте для себя новые сферы, ниши, страны, раздвигайте границы, выходите на новые маршруты. Также речь может идти о дальнем путешествии или сотрудничестве с иностранными партнерами. В личной жизни также грядут приятные перемены.

Дева

Гороскоп на неделю сулит Девам преимущества, благодаря которым получится осуществить задуманное. Возможно, вы всего лишь осознаете свои сильные стороны, и уже это придаст вам уверенности в себе и поможет достичь целей за счет имиджа спокойного, самодостаточного человека.

Весы

Весы будут удивительно практичны на этой неделе, что бывает не всегда. Ученики и студенты покажут себя лучшими, бизнесмены найдут самых выгодных партнеров, а творческие личности решат вопрос монетизации своих талантов. И даже в любовной сфере все будет в вашу пользу.

Скорпион

Это единственное в году Новолуние, которое идеально подходит для перезагрузки своих отношений с собственным здоровьем. Можно начинать оздоровительные мероприятия или занятия спортом, отправляться в санаторий, переходить на здоровое питание. Сконцентрируйтесь на этом, не пожалеете, советует гороскоп на неделю.

Стрелец

Стрельцы – писатели, блогеры, журналисты найдут издателей или рекламодателей. Успешными также будут все, кто связан с транспортом, перевозками, логистикой. Но значительная часть представителей этого знака будет поглощена любовными переживаниями – им будет что вспомнить!

Козерог

Новолуние сдвинет с мертвой точки дела, связанные с семьей или недвижимостью. Работающие Козероги будут иметь возможность добиться повышения зарплаты. Однако все события недели будут даваться вам нелегко, предупреждает гороскоп на неделю, – придется иногда буквально заставлять себя что-то делать.

Водолей

Водолеям можно позавидовать: Юпитер в вашем знаке – это уже удача в кармане, а на этой неделе ему еще и будут помогать другие планеты. Вам будет удаваться многое, особенно если вы отбросите роль «рубахи-парня». Это относится не только к деловой жизни, но и к личной!

Рыбы

Гороскоп на неделю сулит Рыбам новый этап в профессиональной жизни. Вы научитесь быть смелее и активнее, перестанете бояться отличаться от других и больше зарабатывать. Но, разумеется, все это будет только в том случае, если вы сильно захотите перемен! Для начала ответьте, нужны ли они вам?

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Фото: pixabay.com
9 апреля 2021, 09:19 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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