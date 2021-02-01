Козерогам стоит беречь свои ресурсы, Девам лучше сосредоточиться на романтике, а Ракам не стоит тратить лишнего. Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года, рекомендует больше времени уделять здоровью.

Овен

Овнам сегодня лучше всего заняться обустройством пространства вокруг. Откажитесь от попытки заработать в этот понедельник в пользу трат. Вероятно, вы уже давно мечтали прикупить что-то для дома. Постарайтесь посвятить этот понедельник приятным рутинным делам и не беспокойтесь о работе. Кажется, сегодня Овны получат максимальное удовольствие от "гнездования".



Телец

В этот понедельник Тельцам стоит ожидать негатива в свою сторону. Возможно, кто-то из прошлого захочет заявить о себе, причем довольно неприятным образом. Постарайтесь достойно принять удар судьбы: лучше всего в такой ситуации заручиться поддержкой близких и любимых. Вечер пройдет более спокойно, но Тельцам не стоит отходить далеко от дома.



Близнецы

В этот понедельник Близнецы будут чувствовать мощную поддержку со стороны семьи. Однако это будет связано только с решением материальных вопросов, в остальным аспектах есть вероятность, наоборот, столкнуться с непониманием. В этот случае Близнецам стоит отказаться от критики и задвинуть эгоизм на второй план. Вторая половина дня отлично подойдет для решения любовных вопросов. Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года, советует соблюдать баланс.

Рак

В этот понедельник Ракам стоит тщательнее выбирать, куда потратить деньги. Лучше всего отложить крупные сделки на пару дней, а еще лучше до будущей недели – тогда обстановка будет более благоприятной. Постарайтесь экономно распоряжаться ресурсами, иначе есть вероятность остаться на бобах. Транжирам Ракам в целом лучше учиться грамотно распределять финансы.



Лев

Львы полны энергии и сил, у них начался новый этап в жизни. Вам прекрасно известно, что делать со своей жизнью, поэтому не стоит слушать советов посторонних. Правда, вам может понадобиться помощь в вопросах, где вы не специалист. Однако Львам стоит бережнее относиться к деньгам, тщательно продумывайте, на что потратите свои кровные.

Дева

Девам в этот понедельник стоит всего сосредоточиться на романтических делах. Несмотря на то, что у вас есть несколько поклонников, не стоит тратить время на всех. Рядом с вами уже есть тот единственный, главное, понять, кто это. В этот понедельник Дев могут настичь семейные проблемы, но не переживайте, вы справитесь со всем играючи. Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года, рекомендует подумать над выбором.

Весы

Весам сегодня не стоит забывать о здоровье. Возможно, в этот понедельник лучше всего заняться лечением того, что вас беспокоит уже не первый месяц. Постарайтесь избегать толпы и незапланированных встреч. Первую половину дня лучше всего не покидать пределов дома, заняться делами удаленно. Вечер Весов сложится удачно, если они посвятят его семье и любимым.



Скорпион

Скорпионам стоит больше времени уделять работе. Несмотря на то, что силы уже на исходе, лучше все-таки поднажать, чтобы показать себя с лучшей стороны перед начальством. В этот понедельник Скорпионам стоит также уделить время хобби – есть вероятность, что в скором времени оно принесет вам судьбоносное знакомство. Во второй половине дня лучше отказаться от встреч.



Стрельцы

Стрельцам сегодня стоит уделить больше внимания внутренним конфликтам. Возможно, вы давно не можете определить для себя, чего действительно хотите. Сегодня стоит задуматься над решением этой непростой задачи. Кажется, вы уже знаете верный ответ, но боитесь озвучить. Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года, советует Стрельцам не затягивать.

Козерог

Козерогам в этот понедельник хочется только одного: упасть на кровать и поспать. Кажется, несмотря на выходные, вы смертельно устали – сказывается и последний месяц зимы, и общая напряженность. Постройтесь устроить себе выходной, а если не получится, лучше всего разгрузить день по максимуму. Сейчас Козерогам важнее беречь внутренний ресурс и не распыляться по мелочам.



Водолей

Водолеям в этот понедельник стоит полагаться только на свое чутье. Не торопитесь с принятием важных решений, лучше подумать еще несколько дней. Вечер сегодняшнего дня прекрасно подойдет для рутинных занятий, а вот первую половину суток лучше отдать под работу или хобби. День пройдет спокойно и без эмоциональных потрясений.



Рыбы

Рыбам лучше всего сосредоточиться на саморазвитии. Возможно, вам стоит взять перерыв в работе, чтобы посвятить себя тому, что давно вызывает неподдельный интерес и восторг. Есть вероятность, что в этот понедельник Рыбы нащупают то, что в скором времени принесет вам полную свободу самовыражения. Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года, рекомендует прислушаться к себе.