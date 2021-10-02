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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Астролог Лилия Любимова рассказала, что нас ждет по гороскопу с 4 по 10 октября.
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Держитесь, ночь особенно темна перед рассветом! Это мудрое наблюдение как нельзя лучше описывает обстоятельства второй октябрьской недели. Шутка ли: сразу 6 из 10 планет движутся попятно, тормозя все, что только можно. А теперь 3 из них и вовсе остановятся и замрут на месте. Точка. Приехали.

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Образно говоря, это похоже на резкое торможение автомобиля, за которым идет целая колонна. Сами понимаете, что тут может быть! У кого-то сдадут нервы, кто-то опоздает на самолет, а кому-то и вовсе не повезет – вплоть до аварий и увы, столкновений.

Это делает начало октября малопригодным для бизнеса, любовных отношений, юридических дел, оформления документов, смены работы. Хорошая новость в том, что уже с 6 октября нам станет чуточку легче: развернется к прямому движению Плутон, произойдет Новолуние, а на следующий день Венера перейдет в знак веселого и легкого на подъем Стрельца.

Люди станут проще воспринимать происходящее, больше шутить и улыбаться. Будут чаще завязываться легкие отношения без обязательств, возрастет интерес к развлечениям. Многие смогут найти выход своей горячей энергии (Солнце сейчас в соединении с Марсом), реализуясь в творчестве, спорте, интеллектуальных занятиях.

Вообще если вы хотите провести эту неделю наилучшим образом, займите свой ум чем-нибудь. Учеба, языки, творчество, физические нагрузки, освоение новых духовных практик, планирование ремонта или строительства, да хоть домашние задания ребенка – все это наполнит хмурые осенние будни содержанием.

Что касается выходных, звезды рекомендуют провести их с некоторыми предосторожностями. Во-первых, стоит обходить острые углы в общении (люди будут болезненно обидчивы в эти дни), а во-вторых, в некоторой опасности окажутся наши кошельки. Распродажи и соблазнительные предложения могут закончиться обидными долгами на кредитных картах, будьте осторожны!

Овен

Парадокс: чем больше сил вы вкладываете во взаимоотношения с людьми, тем хуже результат. Казалось бы, надо отступить и переждать, но ваш Марс, раскаленный близостью к Солнцу, требует активности и решений здесь и сейчас. Переключитесь на спорт, творчество или ремонт.

Телец

Ваша правящая планета, Венера, в среду сменит знак. Это станет точкой отсчета для перемены повестки – появятся новые дела и интересы. Но главной темой для вас должно стать собственное здоровье. Даже если сейчас ничего не беспокоит, подумайте, что вы можете сделать для него.

Близнецы

В начале недели вы будете поглощены делами прошлого: придется работать с документами за прошедший период или отдавать долги, сделанные в сентябре. Начиная со среды активизируется общение, вы будете больше говорить и писать. Воскресенье может принести как удачу в делах, так и провал!

Рак

В вашем доме будет неспокойно: появятся новые жильцы или рабочие, которых вы наймете, либо заглянут в гости родственники. В любом случае, вам не придется скучать, скорее наоборот. Новолуние принесет новые хлопоты, а вот в пятницу и субботу вы сможете, наконец, расслабиться.

Лев

Поездки по городу, мелкие дела вроде получения посылок или беготни по хозяйственным делам отнимут у вас немало времени. Тем не менее, вы сможете добиться существенного прогресса в учебе или работе. Давно молчавшие друзья или братья и сестры снова появятся на горизонте.

Дева

Ретро-Меркурий поможет вам разложить все по своим местам: вещи, дела, и даже чувства. Но лучше всего удастся навести порядок в деньгах. Если хотите получить кредит или карту в новом банке, это хорошее время для изучения предложений. Новолуние даст новый толчок и новые идеи касательно финансов.

Весы

В понедельник между Меркурием в вашем знаке и Юпитером сложится благоприятный аспект, который может означать счастливый случай. Не теряйте ни минуты, действуйте! Также постарайтесь с пользой провести новолуние в вашем знаке – стройте планы на будущий год, подводите итоги года прошедшего.

Скорпион

В рабочие дни вы будете заняты делами, которые по каким-то причинам не хотите особо афишировать. Они могут касаться вашего прошлого или неприятных воспоминаний. Если тема стала реально мешать жить счастливо, обратитесь к психологу – момент для этого подходящий.

Стрелец

Неделя начнется без особых событий, но уже в среду начнет ощущаться приближение перемен. Новолуние принесет новых друзей, общение, активные переписки. А 7 октября в ваш знак войдет Венера, а с ней и гармония, стремление к красоте. С этого дня ваши личные дела начнут потихоньку идти на лад.

Козерог

Если вы давно греете мысль о том, чтобы вернуть долг (речь необязательно о деньгах), или сделать доброе дело, понедельник будет лучшим днем для этого. Новолуние принесет перемены на работе. В выходные проведите перезагрузку мозга: смотрите комедии, читайте развлекательные книги.

Водолей

Не пропустите понедельник, когда Юпитер в вашем знаке сделает дружественный аспект к Меркурию. Это событие может помочь вам поставить точку в каком-то деле с выгодой для себя. Новолуние в Весах также пойдет вам на пользу – появится вдохновение, а может и новая любовь.

Рыбы

В понедельник звезды дают вам возможность поразмышлять и исправить ошибки, сделанные в прошлом. С каждым днем недели все острее будут проявляться финансовые вопросы – долги, платежи, налоги. Новолуние поможет найти выход, а также обещает принести перемены в интимной жизни.

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Фото: pixabay.com
2 октября 2021, 08:51 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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