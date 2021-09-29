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Гороскоп
Гороскоп на октябрь 2021 года

Гороскоп на октябрь 2021 года

Тиана Атлас

Тиана Атлас блогер

 Профессиональный астролог с многолетним опытом. Имеет два высших образования, а также степень MBA, ведет личный блог в Инстаграм
Что ожидать в октябре 2021 года каждому знаку зодиака – рассказывает астролог Тиана Атлас.
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В октябрь-месяц 2021 года мы вступаем вместе с ретроградным Меркурием. А соответственно, в ближайшее время, вплоть до окончания периода ретроградного Меркурия 18 октября не рекомендуется совершать серьезных начинаний и приобретать крупные покупки, такие как недвижимость, автомобили или бытовая техника. Но, не стоит расстраиваться, ведь самое трудное, а именно начало периода, уже позади. Тем более, для некоторых знаков зодиака в период ретроградного Меркурия открываются новые возможности. А именно: 6 октября Плутон выходит в директное положение и у Близнецов и Стрельцов в гору пойдут финансовые дела, а у Овнов начнется стремительный карьерный рост; 11 октября Сатурн пойдет в прямое движение и 18 октября вместе с Меркурием и Юпитер вернется в директное положение ознаменуя движения в денежных средствах для Раков и Козерогов, а для Тельцов — в карьере.

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ОВЕН

Тема «бывших» особенно будет актуальна для Овнов в октябре, будь то бывшие возлюбленные или даже босс с прошлой работы. Гороскоп на октябрь 2021 советует вам прислушаться к своей интуиции прежде чем пытаться вернуть былые чувства или возвращаться на старую, возможно даже, нелюбимую работу. Но, после полнолуния 20 октября все встанет на свои места и придет понимание и ясность, в каком направлении двигаться дальше.

ТЕЛЕЦ

Тельцы, гороскоп на октябрь советует вам заниматься собой и своим здоровьем, как ментальным, так и физическим. Начните бегать по утрам, пораньше ложитесь спать, приведите в порядок режим питания. Месяц не обойдется без самокопаний, но они пойдут вам на пользу, вы многое сможете переосмыслить. Ближе ко второй половине месяца вас ожидают полезные деловые знакомства, благодаря которым вы сможете решить рабочие проблемы и в будущем получить повышение или вовсе новую высокооплачиваемую работу.

БЛИЗНЕЦЫ

Ретроградный Меркурий подготовил Близнецам, как и многим, встречи со своими бывшими возлюбленными. Быть может, стоит окунуться в омут с головой и дать чувствам второй шанс? Тем более, месяц для вас пройдет легко и расслабленно. Свободное время посвящайте обучению, сейчас хорошее время для этого. И вспомните о прошлых начатых делах, которые так и не удавалось закончить, сейчас у вас есть все шансы это сделать.

РАК

Гороскоп на октябрь 2021 года рекомендует Ракам заняться ремонтом. Если пока нет возможности сделать полноценный, то начните с косметического и сделайте перестановку мебели, все это заметно освежит ваше пространство. Тема недвижимости для представителей вашего знака зодиака будет особенно актуальна в октябре, но отложите заботы с покупкой или арендой хотя бы до полнолуния 20-го числа. Тем более, первую половину месяца рекомендуется посвятить работе, позитивные движения в карьере вам обеспечены.

ЛЕВ

Гороскоп на октябрь мотивирует Львов в этом месяце заняться делами, которые вы начали прежде и довести их до конца, сейчас самое лучшее время для этого. Это касается всего — от невыясненных до конца отношений со старым приятелем до незаконченного обучения на онлайн-курсах. Сейчас все разрешится с легкостью! Кстати, судьба приготовила Львам в этом месяце массу приятных сюрпризов, и в личной жизни в том числе.

ДЕВА

Для Дев этот месяц благоприятен в плане заработка и построения карьеры, — радует гороскоп на октябрь. Вам сейчас точно не до любовных переживаний и не до ретроградного Меркурия, ведь есть дела поважнее в виде пополнения личного бюджета. Что ж, звезды действительно на вашей стороне и помогут в достижении финансовых целей.

ВЕСЫ

Весы, знаки судьбы и полезные инсайты будут преследовать вас весь октябрь, будьте внимательны к себе и окружающим. Месяц для представителей вашего знака зодиака выдается динамичный и интересный. К тому же, с середины октября вы будете настроены романтично, займитесь поиском партнера, если еще одиноки.

СКОРПИОН

Октябрь у Скорпионов благоприятен для духовного просвещения и избавления от вредных привычек. В этом месяце у вас особенно эффективно получится бросить курить или, например, снизить потребление кофе. Октябрь хорош для отпуска, поэтому посвятите его посещениям мест силы. Вполне возможно, что в этом месяце вы повстречаете своего духовного наставника.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, гороскоп на октябрь 2021 советует вам отпустить прошлое. Это касается и общения с некоторыми друзьями и приятелями, которое изжило себя, и отношений с партнером, к которому возможно больше нету чувств. Не стоит расстраиваться, ведь новые люди, которые будут уважительно относиться к вам и разделять интересы, непременно придут в вашу жизнь. А звезды помогут вам в этом месяце наладить свое финансовое положение.

КОЗЕРОГ

Козерогов ожидает месяц перемен, — предупреждает гороскоп на октябрь. Главное, чтобы вы были к ним готовы, тогда все новое вы воспримите позитивно. Мир сейчас стремительно меняется каждый день и перемены неизбежны, подстраивайтесь к ним будто хамелеон, и вы увидите как поменяется ваша жизнь в лучшую сторону.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, основной заботой октября для вас станет любимая работа. А если она не приносит вам радости, то пора с ней расстаться, новый работодатель не за горами. В этом месяце вы довольно активны, и самым правильным решением будет направить энергию в нужное русло — заработок и достижение карьерных высот. Многое в этом месяце вы захотите изменить и переосмыслить, это будет правильным решением.

РЫБЫ

Хороший месяц для наведения порядка в финансах, — гласит гороскоп на октябрь 2021 года. Подсчитайте свои расходы, исключите ненужные траты, откладывайте процент от своего дохода для финансовой подушки безопасности на будущее. У Рыб наступает благоприятное время для планирования будущей свадьбы и зачатия. Если у вас есть должники, то вероятно как раз в этом месяце они объявятся. А если у вас есть долги, то самое время рефинансировать свои кредиты под выгодную ставку.

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Фото: Дни.ру
Автор: 29 сентября 2021, 23:58 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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