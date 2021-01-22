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Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года

Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года

Фото: Дни.ру
Близнецам стоит больше общаться с людьми, Весы стараются не впасть в уныние, у Водолеев легкий дефицит внимания. Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года, советует больше времени уделять работе и саморазвитию.
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Овен

Овнам сегодня предстоит выбрать между работой и отношениями. Кажется, ваша тяга к самореализации идет вразрез с потребностями партнера. Да и вы сами уже порядком устали от бесконечных выяснений отношений. Главное в такой ситуации не рубить с плеча и попробовать отказаться от предрассудков – возможно, Овнам просто стоит взять паузу ненадолго, чтобы привести мысли в порядок.

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Телец

Тельцы в эту пятницу, скорее всего, будут чувствовать безумную усталость. Вам действительно пора отдохнуть – кажется, вы взвалили на себя слишком много дел. Скорее всего, Тельцов также тревожат отношения, причем не только в паре, но и с близкими людьми. Чтобы не похоронить себя окончательно под ворохом мыслей, стоит сделать перерыв в общении и уединиться.

Близнецы

Близнецам сегодня не стоит отказываться от массовых мероприятий. Кажется, вы полны сил и энергии, чтобы наладить контакты с нужными вам людьми. Во второй половине дня попробуйте больше общаться с представителями противоположного пола – сегодня как никогда велики ваши шансы на успех. Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года, рекомендует Близнецам отказаться от уединения.

Рак

Раки в эту пятницу, скорее всего, будут пребывать в некотором шоке от последних событий, случившихся в личной жизни. Кажется, вы давно мечтали о переменах, но не думали, что все настолько возможно. Что ж, дайте себе время – только оно позволит вам сделать правильный выбор и не ранить чувства того, кто дорог. Вечером Ракам лучше всего остаться дома и провести время наедине с собой.

Лев

Львы, наконец, довольны своей жизнью – ловите этот краткий миг без самокопания. Однако стоит подумать о будущем и вложиться во что-то действительно важное и нужное, например, в здоровье. Не откладывайте поход к стоматологу или занятия спортом – сегодня отличный день для этого. Львам в эту пятницу будет спокойно и радостно, поэтому расслабляйтесь и наслаждайтесь.

Дева

Девы сегодня, скорее всего, будут чувствовать себя расслабленно и спокойно. Переживания последних дней должны отойти на второй план, так как вы выработали стратегию дальнейших действий и готовы ей следовать. Во второй половине пятницы Девам не стоит отказываться от своих интересов в пользу коллективных. Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года, рекомендует провести время наедине с собой.

Весы

Весы в эту пятницу всеми силами пытаются не поддаваться унынию. Не переживайте, уже в начале следующей недели вы получите то, что так давно хотели, нужно лишь немного подождать. Вторая половина пятницы окажется для Весов продуктивной с точки зрения работы, постарайтесь показать все свои навыки – это увеличит вашу ценность как сотрудника.

Скорпион

Скорпионы в эту пятницу готовы растерзать любого, кто посмеет покуситься на их свободу. Кажется, вы слишком долго терпели, вот и пришло время дать отпор, чтобы обозначить личные границы. Вторая половина дня обещает быть более спокойной, тем более вас, скорее всего, ждет сюрприз от возлюбленного. Постарайтесь максимально расслабиться в выходные, чтобы зарядиться энергией для сложной недели.

Стрельцы

Стрельцы в эту пятницу не готовы пожертвовать своим здоровьем в пользу общего успеха. Кажется, работа может поставить вас перед сложным выбором, который в любом случае придется сделать. Стрельцам лучше всего постараться учесть собственные интересы, особенно связанные с личным комфортом и безопасностью. Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года, советует отказаться от спонтанных решений.

Козерог

Козероги в этот день окажутся меж двух огней. Вероятно, вам придется принять важное решение, которое в дальнейшем повлияет на отношения с партнером. Возможно, уже не первый день вы испытываете дискомфорт в общении с коллегами – эта пятница даст Козерогам шанс прояснить недопонимания. Сегодня вам также не стоит отказываться от спонтанных встреч.

Водолей

Водолеи сегодня могут испытывать дефицит внимания. Чтобы компенсировать, правильнее всего обратиться за помощью к родным или друзьям. Попросите кого-то, кому вы доверяете, приехать, чтобы провести время за разговорами или делами. "Терапевтические" объятия вам сейчас очень нужны. Вечер отлично подойдет для работы – концентрация будет намного выше. Сегодня Водолеям нельзя игнорировать свои желания.

Рыбы

Рыбам в эту пятницу не стоит совершать крупных покупок, да и в целом лучше внимательнее отнестись к своим финансам. Сегодня неплохой день для планирования бюджета на ближайшее время: лучше всего внимательнее просчитать все возможные форс-мажоры, так как высока вероятность остаться без дохода. Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года, рекомендует Рыбам тщательнее продумывать будущее.

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Автор: 22 января 2021, 00:08

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