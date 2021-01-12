Раки чувствуют себя опустошенными, Скорпионы безумно скучают по тишине, а Рыбам сегодня придется непросто. Гороскоп на сегодня, 13 января 2021 года, рекомендует больше отдыхать и меньше растрачивать себя на ерунду.

Овен

Овнам в эту среду стоит позаботиться о своей безопасности. Не стоит соглашаться на сомнительные предложения дальних родственников и бросаться на помощь первым встречным. Лучше всего направить взор вглубь себя и понять, чего нужно вам. Конечно, если Овны почувствуют потребность в том, чтобы дарить тепло, не стоит себя ограничивать.



Телец

Сегодня Тельцам не удастся расслабиться. Кажется, месяц после новогодних каникул намечается у вас максимально сумасшедшим. Чтобы перенести нагрузки с минимальным уроном для здоровья, не забывайте отдыхать и заряжаться положительными эмоциями. Тельцам не стоит полагаться только на себя, не забывайте про тех, кто всегда рядом с вами.



Близнецы

В эту среду Близнецам лучше всего посвятить себя творчеству и саморазвитию. Кажется, у вас накопилась целая стопка книг и не пройденных онлайн-курсов – что ж, сейчас самое время всем этим заняться. Во второй половине дня Близнецам лучше всего отдохнуть от суеты, погрузиться в себя и разобраться, чего вы ждете от ближайшего будущего. Гороскоп на сегодня, 13 января 2021 года, советует посвятить день себе.

Рак

Раки сегодня могут почувствовать определенную пустоту. Однако не стоит торопиться заполнить ее первыми встречными – постарайтесь найти опору в себе. В эту среду стоит проявлять больше усердия в работе, иначе есть шанс допустить фатальную ошибку. Во второй половине дня Ракам лучше остаться дома и уделить время своему здоровью – кажется, вы слегка запустили старые болячки.

Лев

Львам сегодня может не хватать гармонии, поэтому лучше всего прислушаться к внутреннему я. Лучшим решением станет внеплановый выходной – устройте себе разгрузочный день, займите оборонительную позицию на диване с любимым журналом или сериалом. Дела можно отложить на потом, скорее всего, Львы весь день будут витать в облаках и мечтать о будущем.



Дева

Девы в эту среду готовы на многое ради достижения своей цели. Однако вам не стоит ломать старое, чтобы построить новое – постарайтесь проявить дипломатичность в рабочих вопросах. Также сегодня лучше избегать конфликтов, особенно с теми, кто еще может пригодиться для решения важных вопросов. Да, порой договориться совестью сложно, но в эту среду Девам лучше постараться это сделать. Гороскоп на сегодня, 13 января 2021 года, советует быть гибкими.

Весы

Весы сегодня, скорее всего, будут погружены в себя. Кажется, в последнее время вы много думаете о своих чувствах, пытаясь разобраться в себе и тех, кто вас окружает. Рефлексия, определенно, идет вам на пользу, вот только не стоит отдаляться от родных и близких. Постарайтесь сегодня уделить больше времени работе – кажется, у Весов наметились интересные перспективы.



Скорпион

Скорпионы сегодня безумно скучают по тишине, покою, уединению. Увы, вместо этого ждет сумасшедший день. Последнее время вы явно запутались в попытках разобраться, чего же на самом деле хочется от жизни. Скорпионам важно видеть рядом только проверенных людей, искренних, вас не интересуют поверхностные знакомства и мимолетные связи. Сосредоточьтесь на тех, кто уже вошел в ваше сердце.



Стрельцы

Стрельцам сегодня, скорее всего, захочется попробовать что-то новое. И среда – отличный день для того, что реализовать давно задуманное. Не переживайте, если у вас не получится с первого раза все так, как планировалось – дайте себе время освоиться. Гороскоп на сегодня, 13 января 2021 года, рекомендует Стрельцам смело брать на себя обязательства – вы потянете!

Козерог

Козероги сегодня готовы отдать многое за то, чтобы просто прийти домой и лечь. Кажется, неделя началась безумно, поэтому уже в среду у вас может не хватать ресурсов на, казалось бы, простые задачи. Увы, единственный способ помочь себе – взять выходной. Если же этого сделать нельзя, Козерогам стоит максимально дистанцироваться от проблем окружающих.



Водолей

В эту среду Водолеям нельзя вестись на провокации более опытных коллег. Лучше всего держаться за свое мнение и настаивать, настаивать, настаивать – вот увидите, это приведет к положительным переменам в карьере в ближайшем будущем. Сегодня Водолеям лучше запастись терпением, чтобы вечер был только в вашем распоряжении.



Рыбы

Рыбам в эту среду придется непросто, особенно во второй половине дня. Кажется, вы взвалили на себя слишком много обязанностей и теперь не справляетесь. Лучшим решением станет делегирование полномочий – вот увидите, у вас получится довольно быстро разгрузить себя, если довериться коллегам. Гороскоп на сегодня, 13 января 2021 года, советует Рыбам отказаться от привычного плана действий.