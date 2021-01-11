Девам стоит прояснить отношения с семьей, Козероги полны энергии, а Рыбам лучше сосредоточиться на будущем. Гороскоп на сегодня, 12 января 2021 года, советует не отказываться от мечты.

Овен

Для Овнов сегодня нет ничего лучше отдыха. Постарайтесь избежать контролирования всего и всех, иначе есть шанс слегка сойти с ума от несправедливости вокруг. Смирись и расслабься – отличный девиз, который рекомендован всем Овнам на вторник. И позаботьтесь о здоровье, иначе есть опасность, что планы на конец недели сорвутся из-за старой болячки, на которую вы слегка "забили".



Телец

Тельцам пора взять под контроль вопросы, связанные со здоровьем. Откажитесь от работы в пользу похода в поликлинику или медцентр. Возможно, вы давно хотели заняться зубами – сейчас самое время. Вечер вторника Тельцам стоит провести вдали от семьи – займитесь саморазвитием и обязательно насладитесь одиночеством. Также лучше всего строить планы на конец недели – есть вероятность, что у вас сбудется давняя мечта.



Близнецы

Близнецам в этот вторник лучше всего отдохнуть. Несмотря на то, что праздники только закончились, вы еще не успели набраться достаточно сил, поэтому со спокойной душой задвигайте работу на второй план и ложитесь в кровать. Только так Близнецы смогут пополнить ресурс. Гороскоп на сегодня, 12 января 2021 года, рекомендует прислушиваться к организму.

Рак

Ракам сегодня стоит сосредоточиться на своих ощущениях. Кажется, вы слегка запутались в вопросах, связанных с чувствами. Не стоит отказываться от отношений только потому, что вы боитесь боли – рано или поздно больно будет в любом случае. Ракам лучше всего взять себя в руки и подойти к вопросу как цельная личность: проговорить страхи словами через рот с тем, по поводу кого вы их испытываете.

Лев

Львы не любят, когда задевают их самолюбие. Кажется, в этот вторник как раз такой день – кто-то настойчиво пытается уязвить вас. Тут есть два решения: либо ответить тем же, либо проигнорировать. Действуйте в зависимости от настроения. Вечером Львам лучше восполнить баланс потраченной энергии и попробовать отказаться от поездок или встреч, особенно по работе.



Дева

Девам сегодня не стоит погружаться с головой в любовь. Несмотря на то, что вы невероятно счастливы в отношениях, не забывайте про друзей, родных и близких. Кажется, вы чересчур зацикливаетесь на личном, это может мешать даже работе. Девам в этот вторник лучше провести время с теми, кто заботился о вас в прошлом, чтобы восполнить пробел. Гороскоп на сегодня, 12 января 2021 года, советует держать себя в руках.

Весы

Весам в этот вторник можно не волноваться по поводу незапланированных трат, ведь очень скоро они восполнятся в двойном объеме. Но для этого вы должны сегодня расставаться с деньгами легко и свободно. Весам пойдет на пользу более активная жизненная позиция: не отказывайтесь от предложений поработать сверхурочно, это может принести внезапный успех и продвижение по карьерной лестнице.



Скорпион

Скорпионам сегодня не стоит заострять внимание на работе. Лучше всего устроить разгрузочный день и отказаться от решения важных вопросов. Кажется, у вас еще есть время, чтобы все уладить, а в вторник лучше все же отдохнуть. Во второй половине дня Скорпионам стоит отказаться от спонтанных покупок – лучше поберечь деньги.

Стрельцы

Стрельцам в этот вторник можно загадывать многое – почти все сбудется. Сегодня вы полны энергии, сил и готовы совершить почти невозможное. Однако вам стоит опасаться негатива со стороны близких – кажется, ваши успехи не нравятся некоторым членам семьи. Чтобы оградить себя от токсичности, Стрельцам стоит подумать о смене места жительства Гороскоп на сегодня, 12 января 2021 года, рекомендует думать на будущее.

Козерог

Козероги в этот вторник полны энергии и готовы решить любой вопрос за пять минут. Правда, торопиться не стоит – лучше отказаться от поспешности, особенно в вопросах, связанных с деньгами. Вторая половина дня у Козерогов пройдет спокойно, но лучше всего посвятить свободное время саморазвитию или здоровью.



Водолей

Водолеям в этот вторник не стоит забывать о личной жизни. Кажется, вы уже давно не уделяли внимания отношениям, поэтому есть некоторые проблемы. Откажитесь от деловых встреч и работы этим вечером, чтобы прояснить недопонимания с любимым человеком. Также Водолеям стоит внимательнее отнестись к запросам семьи.



Рыбы

Рыбам в этот вторник лучше сосредоточиться на планировании ближайшего будущего. Кажется, у вас появились ресурсы на то, чтобы разложить по полочкам мысли и чувства, которые уже давно не давали вам покоя. Чтобы правильно поставить цели, стоит абстрагироваться от других и сосредоточиться только на себе. Рыбам сегодня лучше всего отказаться от спешки. Гороскоп на сегодня, 12 января 2021 года, рекомендует смотреть вглубь.