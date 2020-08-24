Вторник для всех знаков зодиака будет отличаться повышенным эмоциональным фоном. Скорее всего, яркие ощущения добавят красок жизни, главное в этом вопросе не переборщить, иначе могут быть последствия. Гороскоп на сегодня, 25 августа 2020 года, советует не лезть на рожон и сделать пару глубоких вдохов.

Овен

Овны во вторник почувствуют тягу к приключениям. Захочется совершить что-нибудь эдакое – прыгнуть с парашютом, отправиться на байдарочный сплав или купить билет на ближайший рейс до Камчатки. Правда, торопиться Овнам все же не стоит, так как поспешные решения могут встать вам в копеечку или, что еще хуже, стоить здоровья. Лучше всего во вторник остаться дома и постараться не идти на поводу у авантюр.

Телец

Тельцам в этот вторник невероятно повезет в любви. Возможно, вы давно замечаете, что симпатичный коллега как-то странно на вас смотрит, задерживается у вашего стола, старается поболтать в обеденный перерыв. Если симпатия взаимна, вы можете услышать предложение свидании именно в этот вторник. Вторая половина дня у Тельцов пройдет более спокойно – за домашними делами. Прекрасным завершением вечера может стать внезапный звонок от давнего приятеля, который вы очень ждали.

Близнецы

Близнецов в этот вторник ждет встреча с человеком, которого вы давно вычеркнули из жизни. Гость из прошлого, скорее всего, принесет вам благие вести, но не спешите впускать знакомца на свою территорию. В первой половине дня Близнецам лучше всего заняться работой и рутиной, а вечером посвятить время второй половинке – свидание во вторник? Почему нет! Гороскоп на сегодня, 25 августа 2020 года, рекомендует вам быть во всеоружии.



Рак



Раки сегодня захочется нежности и любви, впрочем, как и всегда. Правда, в этот вторник есть шанс, что мечты об объятьях станут реальность. Ждите приглашения на свидание! Вторую половину дня лучше всего провести за саморазвитием. Не бойтесь начать что-нибудь новое, сегодня это может принести вам неожиданный результат, который в будущем будет способен многое поменять в вашей жизни.

Лев

Львы сегодня могут быть чересчур обидчивыми. Даже глупая шутка или безобидное замечание от коллеги сможет вывести вас из себя в этот вторник. Что ж, выход из таких ситуаций лишь один: глубоко дышать и не делать резких движений. Конечно, для вспыльчивых Львов это непросто, но именно сегодня крайне необходимо.



Дева



Девы всегда привыкли рассчитывать только на свои силы. Вы всегда можете все лучше остальных, и это прекрасно, но иногда силы заканчивают. И в этот вторник у вас, скорее всего, будет ощущение полной опустошенности. Девам сегодня лучше не пытаться решить все проблемы, а расслабиться и сделать глубокий вздох – все будет, но позже. Гороскоп на сегодня, 25 августа 2020 года, советует Девам перестать взваливать все на себя и довериться окружающим.

Весы

Весы могут рассчитывать в этот вторник на долгожданное признание. Это может случиться и в сфере карьеры, и в сфере личной жизни. Возможно, именно сегодня у вас получится разбить тот стеклянный потолок, в который вы бились последние несколько лет. Именно поэтому во вторник Весам лучше всего быть готовыми ко всему, особенно к хорошему.

Скорпион

Вторник пойдет для Скорпионов в любовных томлениях. Именно сегодня вам захочется прижаться к любимому человеку, но, к сожалению по разным причинам сделать это будет сложновато. Поэтому лучшим решением будет отвлечься от происходящего и погрузиться работу. Старайтесь не размениваться по мелочам и думайте о будущем, это поможет реализовать мечты всей жизни.

Стрелец

Не стоит сегодня переходить дорогу Стрельцам. Вероятно, именно сегодня вы будете чувствовать повышенное чувство агрессии и непреодолимое желание решать конфликты силой. Но это не выход, Стрельцы и сами об этом знают. Главное, не забывать дышать. Лучшее решение для вторника – остаться дома и не поддаваться на провокации. Гороскоп на сегодня, 25 августа 2020 года, советует выпить ромашкового чая и ждать среды.



Козерог

Козероги сегодня будут думать, что весь мир против них. Но это не так, просто в этот вторник у вас обостренное чувство собственничества, и любое посягательство на ваше будет расценено как попытка провокации. Не спешите разбираться со всем в один день, лучше всего просто отсидеться где-нибудь в тихом месте и не думать о проблемах. Иногда это лучший вариант, поверьте.

Водолей

Водолеи в этот вторник могут почувствовать острую несправедливость по отношению к себе со стороны партнера. Возможно, вам лишь кажется, но лучшее решение в данном вопросе – диалог. Именно спонтанный разговор может принести Водолеям неожиданный результат – есть шанс, что появятся неожиданные планы и волнующие мечты.

Рыбы

Рыбы во вторник, скорее всего, будут очень ранимы. Именно поэтому лучше всего обезопасить себя и окружающих от спонтанных и довольно резких заявлений. Не спешите с выводами, иногда со своими мыслями стоит "переспать". Возможно, в среду все плохое покажется вам настоящей глупостью. Гороскоп на сегодня, 25 августа 2020 года, напоминает, что утро вечера мудренее.