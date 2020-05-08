Совет на выходные, 9-11 мая 2020 года

В ближайшие трехдневные выходные стоит быть осмотрительными, чтобы не "впутаться" в весьма неприятную историю. В эти дни вы снова можете оказаться в ситуации, в которой не раз уже бывали. Если каждый раз вы выдаете одну и ту же реакцию, получая отнюдь не лучший результат – добро пожаловать на переэкзаменовку.

"Чтобы данный сценарий не проигрался в очередной раз, желательно сохранять осознанность и обдумывать то, что вы делаете или говорите, допуская как можно меньше автоматических реакций, – поясняет синхролог Наталья Ковалева. – Ведь только так появится шанс вовремя осознать, что те действия и реакции, которые вы выдаете на автомате, те слова, которые пытается сорваться с языка в первую очередь, очень вам вредят".

Более того, именно в эти дни вред, нанесенный самим себе, может оказаться весьма ощутимым и неприятным. Своим поведением можно будет нечаянно спровоцировать серьезную ссору или споры, в которых даже и не думает рождаться истина. Вероятно, что те самые "грабельки", которые поджидают нас в ближайшие дни, будут относиться к области значимых жизненных перемен или кризисных ситуаций, что также повышает важность нашей осознанности.