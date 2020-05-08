Совет на выходные, 9-11 мая 2020 года

"Чтобы данный сценарий не проигрался в очередной раз, желательно сохранять осознанность и обдумывать то, что вы делаете или говорите, допуская как можно меньше автоматических реакций, – поясняет синхролог Наталья Ковалева. – Ведь только так появится шанс вовремя осознать, что те действия и реакции, которые вы выдаете на автомате, те слова, которые пытается сорваться с языка в первую очередь, очень вам вредят".
Более того, именно в эти дни вред, нанесенный самим себе, может оказаться весьма ощутимым и неприятным. Своим поведением можно будет нечаянно спровоцировать серьезную ссору или споры, в которых даже и не думает рождаться истина. Вероятно, что те самые "грабельки", которые поджидают нас в ближайшие дни, будут относиться к области значимых жизненных перемен или кризисных ситуаций, что также повышает важность нашей осознанности.
Популярные темы форума
Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
Малышева графиня российская!
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Мигранты начинают проявлять криминальную активность
А вот интересно про Виталиночку...? Может она стоит на дезинфекции улиц в перчатках, маске и без трусоff ??
обращение президента
Худые или в форме?
У Анны Шафран сын от Соловьева Владимира? Похож как две капли воды
Наташа Королева снова уходит к Игорю Николаеву?
Началась депрессия