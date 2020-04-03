Совет на выходные 4-5 апреля 2020 года

"Это время не подходит для того,
чтобы активно бунтовать, ярко показывать свои отличия от других и идти
кардинально вразрез с общественным мнением, так как это может быть чревато
весьма неприятными последствиями. Если вам надо решить какой-то вопрос, который
возник именно в эти дни, то имеет смысл поискать ответ в плоскости "как
принято", и это будет самым лучшим решением на данный момент", -
предупреждает синхролог Наталья Ковалева.
Впрочем, в первую очередь необходимо регулировать свое поведение в рамках существующих норм именно с внешней стороны. Что же касается тех вещей, которые остаются "внутри вас" и не видны постороннему глазу, тут как раз вполне нормально и даже хорошо быть немножко бунтовщиком и не поддаваться мощным настроениям толпы, формируя свое собственное мнение по интересующим вопросам.
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