Совет на выходные 4-5 апреля 2020 года

В ближайшие выходные очень желательно действовать в рамках тех норм, которые действуют там, где вы живете. Речь идет как о законодательных нормах, так и о социальных, а также о том, что принято в вашей семье.

"Это время не подходит для того, чтобы активно бунтовать, ярко показывать свои отличия от других и идти кардинально вразрез с общественным мнением, так как это может быть чревато весьма неприятными последствиями. Если вам надо решить какой-то вопрос, который возник именно в эти дни, то имеет смысл поискать ответ в плоскости "как принято", и это будет самым лучшим решением на данный момент", - предупреждает синхролог Наталья Ковалева.



Впрочем, в первую очередь необходимо регулировать свое поведение в рамках существующих норм именно с внешней стороны. Что же касается тех вещей, которые остаются "внутри вас" и не видны постороннему глазу, тут как раз вполне нормально и даже хорошо быть немножко бунтовщиком и не поддаваться мощным настроениям толпы, формируя свое собственное мнение по интересующим вопросам.