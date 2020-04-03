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Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года

Фото: Дни.ру
Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, основательница школы астрологии, ведущая рубрики "Гороскоп" на канале ТВЦ-настроение. Лилия закончила с красным дипломом МГУ им. М. В. Ломоносова по специализации «Социальная психология», а после этого 5 лет изучала астрологию в ведущих астрошколах страны.
Неделя начнется на подъеме: уже в понедельник Солнце войдет в королевский градус Овна, что придаст нам сил, решительности и энергии. Если вы ждали момент, когда само небо поможет встряхнуться, оправиться от шока и начать действовать, то он пришел!
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Прочь, уныние и лень. Оторвитесь от сериалов и холодильника, начните делать зарядку, вымойте окна или разберите шкафы. А еще пересмотрите свои приоритеты и долгосрочные цели. Что вам нужно изменить, чтобы вписаться в новый мир, который все мы скоро получим? "Обсуждая это с близкими, сохраняйте спокойствие. Полнолуние в середине недели и вход Меркурия в Овен будут пытаться перессорить нас друг с другом. Но предупрежден – значит вооружен, так что у вас есть все шансы избежать ошибок", – говорит астролог Лилия Любимова

Овен

Пришло время действовать! Не сдерживайте свою активность – вам нужно выплеснуть энергию. Спортивные нагрузки и домашние дела чередуйте с сосредоточенной умственной работой: думайте о будущем, записывайте и анализируйте все идеи, даже если сейчас они кажутся вам безумными.

Телец

Работа, карьера, бизнес – наиболее вероятная причина головной боли на этой неделе. Скорее всего, вас ждут кардинальные перемены в этих областях – придется менять работу, а может и сферу деятельности. Наилучшая стратегия для вас сейчас – затаиться и взять паузу: для активных шагов момент пока неподходящий.

Близнецы

Удача с Близнецами! Вы из тех редких людей, которые могут поймать крупную рыбу в мутной воде нашего непростого времени. Венера в вашем знаке дает беспрецедентные возможности – в первую очередь финансовые и карьерные. Главное – почувствовать их и действовать, не раздумывая.

Рак

Долги и платежи будут самой острой темой текущей недели. Вам придется общаться с банками или фискальными органами, вести переписку с кредиторами, собирать справки и писать заявления. Какие бы чувства вас не одолевали сейчас, не отчаивайтесь: ситуация не безнадежная, главное – боритесь за свои интересы.

Лев

Возможно, вам придется расстаться с иллюзиями о своих партнерах – как в бизнесе, так и в личной жизни. Это может быть неприятно, но не смертельно. Сложные времена требуют сложных решений, но все же не рубите с плеча, дайте себе время на обдумывание. Кроме того, задайтесь вопросом: как можно подстраховать себя?

Дева

Проекты, связанные с другими странами, инвестициями и торговлей, скорее всего, закончатся в ближайшее время. Ищите новые возможности, опираясь только на собственные ресурсы. Продумайте, что можете предложить миру лично вы? Обязательно отдыхайте и высыпайтесь – для принятия решений вам нужна свежая голова.

Весы

Полнолуние в вашем знаке заставит колебаться и может закончиться слишком эмоциональным поступком. Чтобы не наделать глупостей, о которых вы будете сожалеть, отложите все решения до следующей недели и переключитесь на создание уюта в доме. Украшайте, творите, делайте свой маленький мир лучше.

Скорпион

Скорее всего, вас ждет переезд или другие перемены, касающиеся дома и членов семьи. Знак Скорпиона в зодиаке – символ возрождения из пепла, пережить нечто подобное предстоит и вам. Подходите к поиску вариантов осознанно, слушайте свою интуицию – она подскажет наилучшие решения.

Стрелец

Общение с окружающими может получиться излишне эмоциональным, конфликтным, поэтому вам на этой неделе лучше уйти в тень. Не пытайтесь спорить и переубеждать кого-то – это пока бесполезно. Ищите успокоение и радость в заботе о себе – приятные процедуры, чтение, любимые хобби будут кстати.

Козерог

Вы в эпицентре значимых событий, от которых зависит жизнь других людей. Ведите себя так, чтобы совесть позволила вам спокойно спать в будущем. Принимая решения, думайте стратегически, не ищите сиюминутной выгоды. Особенно бережно относитесь к детям (своим и чужим) и тонким, ранимым людям.

Водолей

Марс и Сатурн вошли в Водолей не для того, чтобы сохранить в вашем знаке оазис спокойствия и благодати. Увы, в жизни большинства скоро будет много перемен и событий, и вы – не исключение. Будьте готовы пробовать что-то совершенно новое, даже если у вас пока нет никаких навыков.

Рыбы

Вам несказанно повезло: вы в хорошем месте и относительной безопасности. Об этом позаботилась ваша главная планета, Нептун. Испортить ситуацию сейчас могут только ваши необоснованные страхи и мнительность. Не придумывайте себе несуществующих проблем и берегите отношения с теми, кто рядом.

3 апреля 2020, 16:28

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