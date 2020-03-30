Гороскоп на сегодня, 31 марта 2020 года

Сегодня довольно мрачный день. Сразу несколько представителей зодиакального круга будут страдать от депрессивных настроений. Стоит найти время и разобраться с собственными мыслями. Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака традиционно публикуют "Дни.ру".

Овен

Сегодня Овнам предстоит бороться с непреодолимым желанием выйти, уехать хоть куда-нибудь, но обстоятельства будут держать вас дома. Все вокруг давно наскучило, работа в четырех стенах жутко утомила. Вы чувствуете, что начинаете раздражаться по пустякам. Найдите что-то, что может вас заинтересовать: посмотрите новый фильм или почитайте книгу, до которой давно не доходили руки.

Телец

Тельцы внезапно осознают, что их взгляды на мир начинают меняться. Возможно, от этой трансформации вам будет не очень комфортно первое время. Но никуда не деться: традиционные ценности становятся для вас все более привлекательными. Постарайтесь уединиться сегодня, чтобы разобраться с собственными мыслями.

Близнецы

Близнецы почувствуют себя сегодня немного грустными, хотя объективных причин для депрессии, вроде бы, нет. Но вся проблема в разочаровании: вам настолько наскучил режим последних недель, что ваш мозг попросту перестал вырабатывать гормоны счастья. Вас интересует только один вопрос: когда все это закончится?! Займитесь планированием или просто помечтайте о будущем.

Рак

Раки сегодня будут метаться между желанием утроить какую-то "движуху" и потребностью просто свернуться калачиком в кровати. Нет никаких причин отказываться и от того, и от другого. Сделайте утреннюю зарядку, немного поработайте, а затем проведите время за чтением заброшенной книги. Ключ в решение проблемы не в том, чтобы отказаться от чего-то одного, а в том, чтобы достичь баланса.

Лев

Сегодня Львы обнаружат, что ритм их жизни значительно снизился. Это даст неприятное ощущение, будто вы что-то забыли, но не можете вспомнить, что именно. Не стоит зацикливаться на этом. Вы скоро поймете, для чего необходимо подобное состояние. Ваше подсознание пытается вам что-то сказать. Так что расслабьтесь.

Дева

Если вы думали начать новый проект, не пытайтесь сделать это сегодня. Все ваше внимание будет занятно заботой о близких. Рутинные обязанности помешают вашему желанию начать что-либо именно сейчас. Но не нужно откладывать идеи в долгий ящик, возможно, они очень скоро вам понадобятся работу. Потерпите.

Весы

Сегодня Весов жду неожиданные изменения на работе, которые могут вызвать сильный стресс. Непредвиденные задержки могут оказаться очень неприятными. Не попадитесь в ловушку, думая, что все разрушилось навсегда. Уже завтра вы поймете, что не все так страшно, как показалось на первый взгляд.

Скорпион

Обескураживающие новости могут сегодня разрушить все планы Скорпионов. Может возникнуть желание выплеснуть гнев и послать всех к чертям, но звезды советуют не предпринимать никаких действий. Оставайся сосредоточенным и не делай ничего опрометчивого. Время все расставит по своим местам.

Стрелец

Финансовые проблемы на работе погрузят Стрельцов в настоящую депрессию. На первый взгляд может показаться, что вы никогда не сможете разобраться с проблемами, но это не так. Не сдавайтесь. Попробуйте сосредоточиться на задаче и идите вперед, шаг за шагом. Вспомните о том, как эффективно и практично вы способны разруливать любые ситуации. Вечером поднимите себе настроение бокалом хорошего вина.

Козерог

Козероги будут чувствовать себя несколько неуверенно и одиноко. Возможно потому, что обстоятельства разлучили вас с любимым человеком. Если это успокоит, то ваша вторая половинка тоже страдает без вашего общества. Чтобы хоть чем-то занять голову, ударно поработайте или займитесь домашними делами.

Водолей

Водолеи сегодня вообще не настроены работать. Вы не устали. Вам просто скучно, одолевают беспокойные мысли, которые не дают сосредоточиться. Займитесь рутинными делами, которые вы можете выполнять автоматически. Послушайте музыку, приготовьте вкусный обед. Порадуйте себя.

Рыбы

Сегодня Рыбам будет казаться, что зарождающиеся романтические отношения не развиваются так, как вам хотелось бы. Возможно, ваша вторая половинка сильно перегружена делами, и уделить достаточно времени общению ей сейчас очень сложно. Очевидно, что вас это расстраивает, но постарайтесь не поддаваться унынию. Некоторое отдаление сегодня совсем не означает, что ваши отношения под угрозой.