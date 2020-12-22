Тельцов ждет динамичный день, Весам стоит быть аккуратнее с коллегами, а Козероги ужасно устали. Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, советует уделить больше внимания внутренним ощущениям.

Овен

Овнам в эту среду не хватает гармонии, поэтому лучше всего прислушаться к внутреннему я. Лучшим решением для середины недели станет внеплановый выходной – устройте себе разгрузочный день, займите расслабленную позицию на диване с любимым сериалом. Дела лучше отложить на потом, скорее всего, Овны весь день будут витать в облаках и мечтать о будущем.



Телец

У Тельцов намечается ждет динамичный день, полный приключений. Постарайтесь не отказываться от спонтанных предложений. Сегодня есть возможность заняться делами, которые так давно откладывались. Среда поможет изменить ваше мироощущение, причем в лучшую сторону. Главное для Тельцов сейчас не отказываться от возможностей, которые предлагает мир.



Близнецы

Близнецам в эту среду стоит внимательнее относиться к своему здоровью и не игнорировать. сигналы, которое посылает тело. Во второй половине дня вам стоит отказаться от дальних поездок или внеплановых командировок. Кажется, нет смысла вкладывать много сил в работу в эту среду. Близнецам лучше сосредоточиться на личном. Гороскоп на сегодня, 23 декабря, советует не бежать впереди паровоза.

Рак

Раки в эту среду, наконец, смогут совершить задуманное еще очень давно. Вероятно, сегодня у вас исполнится мечта. Постарайтесь абстрагироваться от мелочей, которые могут пойти не по плану, чтобы насладиться собственным триумфом в полной мере. Во второй половине дня Ракам стоит заняться делами, связанными с домом и бытом.

Лев

Львы сегодня безумно скучают по тишине, покою, уединению. Увы, вместо этого ждет сумасшедший день. Последнее время, вероятно, вы утомились в попытках разобраться, чего же на самом деле хочется от жизни. Вам сейчас важно видеть рядом только проверенных людей, искренних, вас не интересуют поверхностные знакомства и мимолетные связи. Сосредоточьтесь на тех, кто уже вошел в ваше сердце.



Дева

Девы сегодня погружены в себя. Вероятно, вы уже давно вынашиваете мысль, которая в скором времени способна изменить вашу жизнь. Не стоит бояться сделать первый шаг навстречу судьбе, даже если сейчас кажется, что впереди неизвестность. Вечером в среду Девам стоит провести время с семьей, чтобы набраться сил перед непростым рывком до выходных. Гороскоп на сегодня, 23 декабря, рекомендует отказаться от спонтанности.

Весы

В эту среду Весам нельзя вестись на провокации более опытных коллег. Лучше всего держаться за свое мнение и настаивать до победного – вот увидите, это приведет к положительным переменам в ближайшем будущем не только в карьере. Весам сегодня лучше запастись терпением, чтобы вечер был только в вашем распоряжении.



Скорпион

В эту среду Скорпионы суровы как никогда. Кажется, мало что может сбить вас с намеченного пути: людям стоит увидеть ваш решительный взгляд, и все двери открыты. Однако стоит обходить стороной близких, они не заслужили вашего гнева. Лучшим исходом дня для Скорпионов станет тихий вечер в компании самого себя или ближайших друзей.



Стрельцы

Стрельцы в эту среду могут положиться на собственную интуицию. Даже если все будут против вас, не стоит идти на поводу. Настаивайте на своей позиции до последнего – сегодня это единственно верное решение. Также в среду Стрельцам не будет равных в работе, кажется, у вас есть все шансы показать себя с выгодной стороны перед начальством. Гороскоп на сегодня, 23 декабря, рекомендует направить энергию на получение выгоды.

Козерог

Козероги ужасно устали от этого года, но, увы, покой только снится. В середине недели у вас намечено невероятное количество дел, которые нужно завершить именно сегодня. Кажется, это было плохой идеей – откладывать все на последний момент. Козерогам нужно запастись терпением, вечер среды должен быть более спокойной. Вероятно, вас ждет приятный сюрприз со стороны возлюбленного.



Водолей

Водолеи сегодня бодры и настроены покорить этот чертов мир! Вероятно, сейчас у вас наступил тот самый период в жизни, когда удача сама идет в руки. Особенно это касается личной жизни, поэтому не стоит упускать шанс построить отношения с человеком, который, возможно, будет рядом еще не один год. Однако Водолеям не стоит пытаться усидеть на двух стульях.



Рыбы

Сегодня Рыбы, особенно творческих профессий, почувствуют прилив вдохновения. Вам захочется эту среду творить, создавать, изучать! Кажется, сегодня вас ждет прекрасное начало дня. Постарайтесь не отказываться от спонтанных решений, ищите нестандартные выходы для непростых решений – вот увидите, вас ждет интересный исход. Гороскоп на сегодня, 23 декабря, советует Рыбам не заниматься сегодня рутиной.