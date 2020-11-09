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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года

Фото: Дни.ру
Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Осень является периодом значительных изменений в жизни многих людей. Астролог Лилия Любимова рассказала, чего представителям знаков зодиака ждать во второй четверти ноября.
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Ноябрь оправдывает имидж самого темного и неуютного месяца года, так что даже звездам на этой неделе будет сложно разогнать тучки в наших головах. Тем не менее, мы остаемся хозяевами своего настроения и можем сделать его искристым даже такое время года! Что для этого нужно сделать? Следовать звездным трендам.

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А именно: учитывая то, что в середине недели Марс развернется к прямому движению, нам не стоит планировать дела, связанные с большой активностью и высокой личной ответственностью. Лучше двигаться потихоньку и заниматься второстепенными делами.

Во вторник Солнце будет проходить критический градус Скорпиона, что еще сильнее ослабит нас. Вместо того чтобы подгонять себя, ругать или пытаться мотивировать, обеспечьте себе в этот день поддержкой, отдыхом и бережным отношением к здоровью.

Пятница 13-е тоже оправдает наши ожидания: звезды в этот день будут провоцировать на конфликты, неудовлетворенность, низкую работоспособность. Поэтому воздержитесь от поездок, спорта, важных переговоров, вопросов трудоустройства.

Самым спокойным и солнечным днем, независимо от погоды, обещает стать воскресенье. В этот день можно будет расслабиться и сделать необходимые дела. Опирайтесь на помощь семьи, друзей, держитесь вместе с теми, кто рядом. Взаимная поддержка – наше все!

Овен

Противостояние Марса в вашем знаке с Венерой в Весах внесет определенное напряжение в личную или деловую жизнь. Что ж, для такого человека как вы, это может быть и плюсом: Овны любят обострения, борьбу, конкуренцию. Азартный поиск решений может захватить вас, так что вы не заметите всего остального.

Телец

Редкое исключение: самым гармоничным днем для вас станет вторник: дружеская поддержка Луны поможет понимать окружающих, чувствовать их интуитивно. В целом неделя подходит для интеллектуальных занятий, учебы, размышлений о переменах. Особое внимание уделите здоровью!

Близнецы

Близнецам, у которых есть дети, неделя преподнесет сюрпризы. В какие-то моменты вам может показаться, что вы совершенно не понимаете своих отпрысков. В целом же для вашего знака неделя довольно спокойная, а выходные принесут позитивные события и даже веселье.

Рак

Ракам, у которых что-то не получается в личной жизни, на этой неделе можно попытаться разрешить свои проблемы. Используйте при этом нестандартные ходы, красивые ухаживания, креативные способы донести нужную информацию до интересующего вас человека. Звезды помогут!

Лев

Львы начнут неделю не в самой лучшей форме, но это не беда: постепенно уверенности в себе прибавятся и дела пойдут на лад. Появятся новые финансовые возможности или предложения по работе, придут деньги. Главное – не гонитесь за успехом, что будет то и будет!

Дева

Планируйте все самое важное на первые дни недели, когда Луна в вашем знаке заручится помощью мощных планет в Козероге. А вот с четверга можно вообще уйти в тень и расслабиться, потому что усилия вряд ли принесут ощутимые результаты, так стоит ли напрягаться?

Весы

Венера в вашем знаке всю неделю будет находиться под давлением других планет, а это значит, что в любви и финансовых делах рассчитывать на особый успех не находится. Воздержитесь также от шопинга - купленные вещи окажутся недолговечными. Отдыхайте, копите силы для более подходящего момента.

Скорпион

Начало недели будет ознаменовано гармоничным аспектом Солнца в вашем знаке к Нептуну. Это время светлых идей, творческих озарений, удачных стечений обстоятельств. В среду к Солнцу присоединится вездесущий Меркурий, который принесет много суеты, работы и нервотрепки.

Стрелец

Для большинства людей пятница 13-е будет неудачным днем, но вы станете приятным исключением. Именно в этот день вам может повезти, причем большую роль в этом сыграют женщины. Это могут быть подруги, коллеги, сестры, родственницы. Не забывайте отвечать взаимностью!

Козерог

Двойственная неделя для Козерогов: с одной стороны, вас ждет мощная поддержка Солнца, а с другой – не менее ощутимый натиск Венеры. Пробуйте использовать свои связи для разрешения проблем на работе или с деньгами. Те, кто сильнее вас, могут помочь.

Водолей

Это неделя не для активных шагов, а для накапливания энергии и подготовки базы для вашего успеха, тыла. Если же вам поневоле придется что-то предпринимать, знайте: лучше всего будут удаваться дела, в которых вы будете действовать бескорыстно и благородно.

Рыбы

Во все дни, кроме вторника, у вас будет достаточно сил и энергии, ведь знак Рыб будет поддерживать самая мощная планета – Солнце. Особых успехов стоит ожидать в таких сферах, как учеба, юриспруденция, переезды, личностный рост, дела, связанные с другими странами.

Автор: 9 ноября 2020, 02:17 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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