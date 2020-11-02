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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года

Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года

Фото: Sarayut Thaneerat/legion-media.ru
Тельцам пора сделать шаг навстречу мечте, Девы могут захотеть экстрима, Стрельцам не стоит отказываться от помощи близких. Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года, советует не отказываться от мечты.
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Овен

Овнам сегодня захочется немного похулиганить. Дерзкий настрой очень даже кстати – как раз поможет разобраться с рабочими делами, поднакопившимися за несколько недель. В делах любовных Овнам напористость тоже поможет – пора звать на свидание того, кто нравится. Не бойтесь говорить вслух о своих желаниях, иначе есть вероятность, что они заглохнут внутри вас.

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Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября 2020 года

Телец

У Тельцов все складывается в то, что пора сделать шаг навстречу мечте. Этот вторник прекрасно подходит для того, чтобы осуществить планы, отложенные "на потом" – то самое "потом" наступило. Утро, скорее всего, будет шумным и суетным, а вот вечер может принести Тельцам неожиданную весть. Также сегодня вам нельзя забывать о близких.

Близнецы

Близнецам в этот вторник не стоит расслабляться. Несмотря на то, что среди недели будет выходной, есть шанс, что отдых для вас наступят несколько позже. Вечер вторника может принести внезапную работу, срочный вызов или форс-мажорную ситуацию. Близнецам нельзя сегодня надеяться только на себя, иначе вы никогда не закончите с работой. Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года, рекомендует переложить часть ответственности на близких.

Рак

Раки по уши влюбились, и это абсолютно взаимно. Правда, отличительная черта этого знака: кто быстро теряет голову, тот быстро ее и находит. Есть вероятность, что партнер, которого вы выбрали в предмет обожания, очень скоро наскучит. Старайтесь не строить далеко идущих планов, но ведь никто не запретит наслаждаться сегодняшним днем? В этот вторник влюбленность Раков достигнет апогея.

Лев

Львов сегодня будет слегка "колбасить" от желания сделать все и сразу. Но не спешите браться за дела: судя по звездам, лучше провести день в спокойствии. Если остаться дома, можно наконец заняться тем, что откладывалось в долгий ящик последние пару лет – настало время дерзать! Вечер лучше посвятить семье или второй половинке. Львам в этот вторник лучше умерить свой пыл.

Дева

Девам в этот вторник может захотеться экстрима, причем максимально неожиданного. Все готово для того, чтобы сделать сегодняшний день для вас незабываемым. Не стоит отчаиваться, если планы пойдут не по плану, ведь сегодня Девы – боги импровизации. Вечер вторника хорошо подойдет для рискованных предприятий, сегодня удача на вашей стороне, так что дерзайте! Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года, советует Девам не обращать внимания на неудачи.

Весы

Весам пора позаботиться о себе и проигнорировать просьбы о помощи со стороны коллег или знакомых. В этот вторник лучше отменить дела, остаться дома или побаловать себя чем-нибудь приятным. Не гонитесь за работой, сегодня она вам не принесет ничего полезного – возможно, даже денег. Вечер Весам лучше всего провести с любимым человеком за доверительной беседой.

Скорпион

Скорпионам пора отдохнуть от бесконечной суеты и вечных дел – потратьте время на себя! Лучшим завершением вторника станет встреча с друзьями или возлюбленным. Отпустите все на тормозах проблемы и нерешенные дела, расслабьтесь и получите немного удовольствия от жизни. Рабочие вопросы Скорпионам лучше решать утром, иначе есть шанс затянуть с делами до позднего вечера.

Стрельцы

Стрельцам сегодня может понадобиться помощь человека, которому вы доверяете. Главное помнить, что "расклеиваться" – нормально, ведь нельзя все время держать себя в тонуса. Осенняя хандра пройдет, но вам пора научиться принимать обстоятельства и не расстраиваться из-за сорванных планов. Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года, советует Стрельцам взять выходной от тревожных мыслей.

Козерог

Козерогам пора принять важное решение, связанное со второй половиной – кажется, вы давно тяготитесь парой. Важно ответить себе на один вопрос: видите ли вы будущее с этим человеком? Если ответ "нет", в этот вторник можно расставить все на свои места. Вечер для Козерогов пройдет спокойнее, чем утро, если вы выберете формат уединенного отдыха.

Водолей

Водолеям на этот вторник лучше не стоит строить больших планов. Плывите по течению, иначе есть шанс разочароваться в себе и людях вокруг. Утро лучше всего отдать под рутинные занятия, например, закупиться продуктами или убраться в доме. В этот вторник Водолеям не стоит зацикливаться на работе, спокойный вечер будет идеальным завершением дня.

Рыбы

Рыбы сегодня прекрасно себя чувствуют и готовы к свершениям! Рабочие моменты "рассосутся" по щелчку пальцев, а вот с делами амурными есть вероятность попасть впросак. Вечер вторника обещает быть чуть менее продуктивным, но это и неплохо, ведь в среду выходной! Рыбам стоит посмотреть на отдых с другой точки зрения и воспользоваться моментом. Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года, рекомендует расслабиться.

Автор: 2 ноября 2020, 20:00

комментарии

Ответить:

Ирина Геннадьевна
Ответить
Помогите пожалуйста! На прошлой неделе скончался мой супруг-инвалид, а я сейчас осталась с двумя маленькими детьми на руках. Дома совсем нет денег, нет еды и не во чтo одеть детей сейчас, когда сильно похолодало. Родственников у нас нет. Прошу всех неравнодушных о помощи! У меня есть карта Сбера 2202 2019 0902 8082 (Ирина Геннадьевна). Даже сто рублей на хлеб и макароны будут неоценимой поддержкой с вашей стороны. Заранее спасибо всем, и храни вас Бог!
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