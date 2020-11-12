Овнам пора перестать смотреть на других, у Львов настроение – романтика, а Скорпионы раздражительны. Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, советует не забывать отдыхать от себя.

Овен

Овнам пора заняться своей жизнью и перестать смотреть на чужую. Вероятно, в эту пятницу вам стоит отказаться от привычных действий и сделать то, что раньше вы себе не позволяли. Даже улизнуть с работы пораньше – уже будет достижение для ответственных Овнов. Первую половину дня лучше оставить для решения насущных вопросов, однако и тут есть возможность немного похулиганить и поступить не как обычно.

Телец

Тельцов в эту пятницу ждет радостное событие. Вероятно, сегодня на вас свалится подарок судьбы и откроете в себе новые качества или испытаете необычные ощущения. Также сегодня Тельцам нужно баловать себя. Постарайтесь поменьше работать и посвятите вечер только собственным увлечениям и интересам. Постарайтесь не распыляться по мелочам, отложите дела до понедельника.



Близнецы

Близнецам в эту пятницу не стоит отлынивать от работы. Несмотря на усталость, держитесь за возможность реализовать давний проект – лучше немного поднажать, чтобы успеть сделать все вовремя. Вечером Близнецам может прийти известие от дальних родственников, правда, не факт, что оно будет радостным. Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций. Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, советует отказаться от командировок.

Рак

Сегодня Раки полны решимости и готовы сделать первый шаг навстречу мечте. Однако вам стоит взвесить все за и против, чтобы в итоге не оказаться у разбитого корыта. Первую половину дня лучше посвятить работе и поиску новых связей в профессиональной сфере – есть шанс улучшить свое материальное положение. Вечер пятницы Ракам стоит провести в кругу друзей, чтобы набраться сил и построить планы на будущую неделю.

Лев

Львов в эту пятницу может накрыть романтическое настроение. Не стоит упускать момент, пригласите в гости или на ресторан того, кто вам особенно дорог. Это может принести особенные перемены в жизни. Не упустите шанс начать новый этап, которого вы давно хотите – делайте все сами. Вторая половина дня Львов отлично подойдет для решения денежных вопросов.



Дева

Девам пора отдохнуть – кажется, вы себя загнали. Пятница – прекрасное время для того, чтобы взять дополнительный выходной, он вам точно нужен. Также вам стоит приберечь силы для общения с близкими – сегодня вы как никогда нужны им. Вечером в пятницу постарайтесь избегать конфликтов с коллегами, иначе есть вероятность поссориться настолько, что это приведет к краху совместного дела. Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, рекомендует сделать передышку.

Весы

Сегодня Весы могут увидеть новые перспективы в работе. Не торопитесь идти на поводу у начальства, если вы не согласны с предложенным вектором развития. Однако спорить не стоит, как и проявлять открытое несогласие – будьте дипломатами. Весам в эту пятницу доступно все очарование мира, поэтому не упускайте момент. Вечером постарайтесь отдохнуть от суеты и откажитесь от встреч по работе.



Скорпион

Сегодня Скорпионы будут испытывать большое раздражение к окружающему миру (больше, чем обычно). Возможно, это связано с внутренними переживаниями – кажется, вы никак не можете решить дилемму в личной жизни. Главное, что у Скорпионов есть тот самый близкий человек, но вы пока не готовы сделать следующий шаг в отношениях. Сегодня не пытайтесь поднимать эту тему.



Стрельцы

Стрельцам сегодня стоит заняться своим здоровьем. Запишитесь к врачу на плановый осмотр, сдайте анализы, отправьтесь в спортивны зал. Также вам стоит пересмотреть рацион питания – кажется, есть то, что приносит дискомфорт. Вечер пятницы Стрельцам лучше всего провести в кругу близких. Также стоит удалить время любимому человеку. Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, советует пересмотреть образ жизни.

Козерог

Козерогам в эту пятницу нельзя вставать на пути у более сильных товарищей. Скорее всего, вас задавят авторитетом – пользы от такого развития событий ноль. Чтобы добиться успеха, лучше всего проявить дипломатичность и тактичность. Во второй половине дня Козерогам лучше остаться дома, иначе есть вероятность упустить выгодное предложение личного характера.



Водолей

Кажется, сегодня Близнецы будут особенно капризными и вредными. Возможно, вам покажется, что весь мир настроен против вас, но это не совсем так. Лучше всего переждать собственный негатив ко Вселенной в окружении близких людей. В работе Водолеям нужно на пару дней уйти на второй план. Также сегодня вам лучше прислушиваться к окружающим и не гнуть свою линию слишком жестко.



Рыбы

Рыбам сегодня будет как-то по-особенному грустно. Вероятно, осенняя хандра добралась и до вас. В этом случае лучшим решением будет сесть и насладиться переживаниями, почувствовать их, чтоб побыстрее пережить. Иногда жалеть себя – это нормально. Вечер лучше всего провести с любимыми, они подарят Рыбам уверенность в завтрашнем дне. Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, рекомендует не отказывать себе в меланхолии.