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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года

Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года

Фото:Sarayut Thaneerat/legion-media.ru
Раки полны сил и энергии, Девам лучше всего заняться обустройством дома, в у Козерогов день эффективности. Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года, советует наслаждаться каждой секундой.
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Овен

Сегодня Овнам стоит показать всю свою дипломатичность. Вероятно, в этот понедельник вам могут открыться карьерные перспективы, однако не стоит надеяться на успех, если вы не честны перед начальством. Вторая половина дня обещает пройти тихо, но Овнам лучше всего избегать массовых мероприятий и компаний, где вы мало кого знаете.

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Телец

Тельцы в этот понедельник могут быть чересчур игривы, поэтому не стоит упускать возможность показать себя во всей красе. Флиртуйте, очаровывайте, соблазняйте, и в этом случае вас ждет невероятный успех в работе. Вечером в понедельник постарайтесь найти время для саморазвития. Возможно, вы давно мечтали сходить на лекцию или в театр – у Тельцов время познания.

Близнецы

В этот понедельник Близнецам стоит тщательнее выбирать, куда потратить деньги. Лучше всего отложить крупные сделки на пару дней, а еще лучше до 4 ноября, когда ретроградный Меркурий уйдет с неба. Постарайтесь экономно распоряжаться ресурсами, иначе есть вероятность остаться на бобах. Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года, советует грамотно распределять финансы.

Рак

Раки полны энергии и сил, у них начался новый этап в жизни. Вам прекрасно известно, что делать со своей жизнью, поэтому не стоит слушать советов посторонних. Правда, вам может понадобиться помощь в вопросах, где вы не специалист. Однако Ракам стоит бережнее относиться к деньгам – вы по натуре транжиры, поэтому тщательно продумывайте, на что потратите свои кровные.

Лев

В этот понедельник Львы могут стать жертвой обстоятельств. Вероятно, вы будете чувствовать, что все против вас: и автобус опаздывает, и шнурок предательски развязывается, и коллега тянет с решением вопросов. У вас есть только один способ пережить этот день достойно: выдохнуть и постараться минимизировать свои контакты с окружающим миром.

Дева

Девам сегодня лучше всего заняться обустройством пространства вокруг. Откажитесь от попытки заработать в этот понедельник в пользу трат. Вероятно, вы уже давно мечтали прикупить что-то для дома или на дачу. Постарайтесь посвятить этот понедельник приятным рутинным делам и не беспокойтесь о работе. Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года, рекомендует Девам вить гнездо.

Весы

В этот понедельник Весам стоит ожидать негатива в свою сторону. Возможно, кто-то из прошлого захочет заявить о себе, причем довольно неприятным образом. Постарайтесь достойно принять удар судьбы: лучше всего в такой ситуации заручиться поддержкой близких и любимых. Вечер пройдет более спокойно, но Весам не стоит отходить далеко от дома.

Скорпион

В этот понедельник Скорпионам лучше всего отдохнуть. Не торопитесь решать рабочие вопросы и отказываться от возможности продлить выходные. Вторая половина дня будет богата на сюрпризы со стороны любимых людей, поэтому будьте готовы получать удовольствие. В случае, если Скорпионы планируют поездку, лучше избегать садиться за руль.

Стрельцы

Стрельцам лучше всего сосредоточиться на саморазвитии. Возможно, вам стоит взять перерыв в работе, чтобы посвятить себя тому, что давно вызывает неподдельный интерес и восторг. Есть вероятность, что в этот понедельник Стрельцы нащупают то, что в скором времени принесет вам полную свободу самовыражения. Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года, советует не отказываться от мечты.

Козерог

У Козерогов понедельник пройдет эффективно, однако не забывайте про отдых. От скорости не будет толка, если вы будете чувствовать усталость. В первой половине дня постарайтесь отказаться от необдуманных покупок и вложений. Вечер понедельника принесет Козерогам маленькую радость, которая придет со стороны семьи.

Водолей

У Водолеев сегодня могут возникнуть проблемы с техникой – и принтер не печатает, и компьютер зависает, и телефон отключается. Поэтому лучше всего отказаться от поездок на машине. Безопаснее всего провести день дома, занимаясь рутинными делами, не требующими большой самоотдачи. Вечером Водолеям лучше всего провести время с семьей.

Рыбы

В этот понедельник Рыбы полны энергии и готовы свернуть горы! Что ж, не стоит себе в этом отказывать. Постарайтесь распределить силы так, чтобы хватило до вечера – есть вероятность, что во второй половине дня у вас появится шанс проявить себя в работе. Утро отлично подойдет для решения материальных вопросов. Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года, советует Рыбам показать себя на все сто.

Автор: 25 октября 2020, 22:01

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