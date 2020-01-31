Совет на выходные

Хорошей идеей для вас может быть пригласить кого-то к себе в гости. Этим вы одновременно и удовлетворите жажду общения, и получите плюсы именно домашнего времяпровождения, а в эти выходные многим из нас оно очень показано.
Впрочем, приглашать толпу народа, наверное, все же не стоит, чтобы дом не превратился в филиал клуба или детской площадки, а вот уютные посиделки с близкими друзьями или родственниками с большой долей вероятности пройдут просто прекрасно. Кроме того, отличной идеей будет заняться обустройством своего жилища: навести уют, купить что-то для своей квартиры или дома, может быть, заняться "креативной уборкой", очищая пространство, чтобы в нем стало приятнее и легче дышать.
В эти дни у вас может появиться "вдохновение", и подобные дела будут идти намного легче обычного, а результат вас весьма порадует, считает синхролог Наталья Ковалева. Если вы задумывали какую-то крупную покупку для дома, то хорошей идеей будет совершить ее именно в эти выходные. Если же вы просто любите погулять по магазинчикам с вещицами для дома, то отправляйтесь в эти выходные туда! У вас есть очень хороший шанс вернуться с отличным "уловом", который еще долго будет вас радовать.
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