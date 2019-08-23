Совет на выходные 24-25 августа 2019 года

В эти выходные важно не забывать, что в нашем мире все течет, все меняется, и это нормально! Если в вашей жизни происходят какие-то перемены, даже если они довольно резкие и на первый взгляд вам не нравятся, это всего лишь означает, что вы живы.

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