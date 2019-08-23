Совет на выходные 24-25 августа 2019 года

"Мошки, застывшие в янтаре, безусловно красивы, и у них все очень и очень стабильно, – поясняет синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Плохая новость в том, что их жизнь уже закончена... Помните об этом, прежде чем сетовать на какой-то жизненный вираж. Вместо того, чтобы изо всех сил упираться и пытаться откатить все обратно, подумайте, как пройти этот вираж наиболее легко и приятно. Особенность тех перемен, что откроются в эти выходные, заключается еще и в том, что они по сути уже произошли. Вы могли этого не заметить, но откатить их назад уже невозможно".
"Если же вы понимаете, что не можете изменить ситуацию, стоит попробовать изменить отношение к ней. Помните, что слишком резкими и не слишком приятными стремительные перемены кажутся только в моменте. Пройдет время, и вы поймете, что все случившееся было на пользу", - добавляет эксперт.
Впрочем, необязательно это будет что-то глобальное. Например, вы можете внезапно обнаружить, что пока планировали отпуск в каком-то конкретном месте, увлеченно разглядывая отели, билетов на нужные даты уже не осталось. Соответственно, вам придется резко поменять направление и, вероятно, ускориться.
Поддержку в тех переменах, которые будут происходить, стоит искать у ваших единомышленников.
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