Алибасову предсказали страдания и боль
По словам гадалки, Бари Алибасов родился под восьмью звездами. В его судьбе было заложено, что на склоне лет ему предстоит пережить сильный удар. "Это произошло случайно, не нужно искать в этом чьего-то злого умысла, продюсера никто не пытался отравить", – сказала ясновидящая Галина Янко.
По словам медиума, сейчас чаша весов его здоровья пошла вниз. Но Янко уверена, что Бари Каримович выкарабкается, так как слишком любит жизнь, чтобы сдаться просто так. Она также отмечает, что ему предстоят страдания, боль. Но такова жизнь. Пока она не видит в его картах смерти.
Тем не менее, текущий год будет для Алибасова тяжелым и опасным. Самое страшное произойдет в летние месяцы.
"Даже на больничной койке Бари ведет себя как мальчишка, такой уж у него характер. И это отчасти помогает ему выживать. Он молодец!", – заявила ясновидящая.
Галина утверждает, что продюсер умеет сохранять хорошее настроение даже тогда, когда у него все болит. Другой бы на его месте давно умер, но внутренний настрой и сила звезды помогают ему. "Некоторые уже успели его "похоронить", но это преждевременно, Бари Алибасов выживет", – уверена Янко.
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