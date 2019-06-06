Алибасову предсказали страдания и боль

Гороскоп совместимости знаков Гороскоп на 2019 год Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Четверг 6 июня
Лента новостей
20:28
В Дубае в страшном ДТП погибли десятки туристов
20:21
Девочка трагически утонула в Финском заливе
19:13
"Шоу продолжается": группа "На-На" посмеялась в день рождения смертельно больного Алибасова
18:58
В Петербурге догхантера заставили проглотить отраву для собак
18:51
"Отыгранный материал": Порошенко закатил истерику после удара в спину от Зеленского
18:38
"Ему было нечего делать здесь": Певцов рассказал о смерти сына
18:04
Боярского настойчиво домогается молодая певица
17:57
Концерт группы "Калинов Мост" в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
17:22
Популярный певец спас Валерию от публичного позора
16:55
"Свет в конце тоннеля": слегший Горбачев обратился к народу из больницы
16:42
Хлебнул прямо из бутылки: шокирующие подробности отравления Алибасова
16:40
"Пошел на...": Галкин рассказал о конфузе известной ведущей
16:23
Ксюша знает больше: заинтересовавшая следователей Волочкова выдала Собчак
16:17
Популярный рэпер рассказал о гомосексуальных пристрастиях Агутина
16:06
"Порванную" Собчак сняли после аварии на МКАД
15:30
"Сплошной секс!": Каменских предложили сняться в порно
15:26
5 плохих привычек, которые вредят браку
15:07
SberCloud и NVIDIA договорились о создании искусственного интеллекта
15:06
Обновленные внедорожники INFINITI: трое из ларца
14:49
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 июня 2019 года
14:46
На Урале ребенок погиб в лагере из-за недосмотра вожатой
14:43
Алибасов после отравления выкинул неугодных из завещания
14:31
Москвичи из последних сил спасаются от 30-градусной жары
14:31
Пугачева указала Галкину на паразитов
14:25
ФАН заявил о спланированной заранее гибели российских журналистов в ЦАР
14:14
Раздалась вширь: аппетитную Чехову довели завистники
14:14
Малахова шокировали грязными признаниями
14:08
В Москве пройдет ежегодная конференция по SMM
13:42
Борисова в "сухом срыве" влезла в скандал Галкина и Малахова
13:28
Группа NCT 127 едет в Россию
13:28
В Москве пройдет премьера драматического мюзикла "Хищники"
13:25
Народ проигнорировал бегущего по Питеру Саркози (видео)
13:15
В Москве прошла необычная выставка-презентация Фонда защиты детей и мам
13:05
Разин сделал заявление о деньгах для отравленного Алибасова
12:54
Трампу поставили диагноз после возмутительной выходки
12:41
Собчак хорошенько вмазали за деление людей на "благородных" и "дворняг"
12:39
Легендарный Алан Парсонс везет в Москву свой первый альбом за 15 лет
12:12
Кому выгодны новости о смерти Алибасова
12:09
Новый срок Путина привел в ужас американцев
11:42
"Меню всегда составляют со специалистами": как кормят московских школьников
11:30
Накачанного обезболивающими Алибасова готовят к операции
11:28
Тяжело переживала: сдавшей Тарасовой вынесли жесткий приговор
11:20
"Всех обломал": наследники заговорили о завещании Бари Алибасова
11:00
Грудью на рекорды: известная спортсменка снялась в откровенной фотосессии
10:51
Брежнева набросилась на Малахова после вестей об измене Меладзе
10:46
Без сознания: в Москве экстренно госпитализировали Панкратова-Черного
10:21
Малышева отправила на свалку женщин после 50-ти
10:14
Певица Нюша впервые показала фото дочери
10:10
Поезд со 120 пассажирами сошел с рельсов
09:55
Сестра Быстрицкой уничтожила ушлую помощницу артистки
09:43
"Предательство!": Порошенко пошел в атаку на Зеленского
09:13
Оторопевший Шепелев не позволил "ломать" сына Фриске
09:03
Резко помолодевшую Повалий перестали узнавать
08:47
Представитель опроверг данные о коме Алибасова
08:16
"Было круто!": Путин с детьми сходил в зоопарк
08:09
Бросившуюся на помощь Собчак ударили в спину
06:34
Жену Трампа уличили в подражании Маркл
04:11
"Кощунственно!": Собчак разгневала богохульной выходкой
02:15
Любовь к макаронам с сосисками признали опасной
00:04
"Давно пора": очередной участник заявил о своем уходе с "Дома-2" (видео)
23:35
Роскошная Нетребко потрясла Кремль
22:01
"Осложнения со стороны почек": Алибасову поставили жуткий диагноз
21:45
В работе Mail.ru произошел сбой
21:38
Злобные украинцы пришли в ярость из-за заявления Валерии
21:26
Разведенного Джигарханяна ткнули носом в грязное белье на Первом канале
21:10
"Нельзя говорить": Зеленский раскрыл интимные подробности встречи с Юнкером
20:33
Актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" обольстил несовершеннолетнюю
20:14
Абдулова срочно госпитализировали в Москве
19:41
Грузчик столичного аэропорта похитил тысячу долларов из чемодана пассажира
19:15
"Мужчина, а не мальчик": Лазарев сразил кардинальной сменой имиджа
18:52
"Муж и жена": Серябкина явилась в сопровождении Фадеева
18:36
В Москве загорелся дата-центр
18:09
Зеленский настраивает Лукашенко против России
17:58
Алибасов не может говорить после большой потери крови
17:54
Прервавшая матч модель горько поплатилась
17:12
"Только для молодых!": Табаков проехался по постаревшей Собчак
17:11
В Шереметьево открыли памятник Пушкину
17:09
Пострадавшие вкладчики "Югры" начали получать деньги
16:56
Мэр Омска упала в большую лужу (видео)
16:47
"У всех свои комплексы": Нюша ответила на обвинения экс-возлюбленного Егора Крида
16:36
Дайнеко сверкнула трусами на конкурсе красоты
16:29
В Москве неизвестные расстреляли мужчину
16:13
Любящего экзотические утехи Панина отправили отбеливать "рабочее место"
16:06
"Надоело!": Певцов пришел в бешенство из-за нахальных поклонников
15:57
Беременная невеста Тимати показала подросший живот
15:52
На могилу Началовой плюнули с криком: "Алкоголичка и блудница"
15:30
Каменских показала интимное видео с мужем
15:25
"Вцепиться ей в голову": экс-жена Меладзе о разговоре с Джанабаевой
15:21
"Затаила обиду": Бородину и Бузову столкнули лбами
15:18
В Башкирии в аварии пострадали два человека
14:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 июня 2019 года
14:53
Слуга Ротшильда: Зеленский превратил Украину в разменную монету
14:43
Солист группы "На-На" не может поверить в отравление Алибасова
14:40
Под Москвой байкер погиб из-за кошки
14:23
В Карелии ребенок отрубил брату три пальца
14:15
Кровь, трусы и Иисус: дикий клип "Ленинграда" взбесил народ
14:07
"Пострадала психика": бывшая рассказала о неадекватном поведении Андрея Губина
13:53
Роналду вышел сухим из воды после скандала с изнасилованием
13:47
Отправленного в отставку Лукашенко загнали в угол
13:37
"Люблю, умею, практикую": Билан высказался о наличии в его жизни секса и романтики
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Началова смотрит с небес и радуется": Исаева рассказала о судьбе дочери
Лесбийские игры звезд "Дома-2" попали на видео
"Никогда не обвиснет": Валерия показала свое самое молодое место
"Подарок смерти": Седокову распекли за возмутительную выходку
Рианна взбудоражила народ серий "горячих" фото
Принц Гарри отвесил Дональду Трампу смачную пощечину после грязного оскорбления
Гороскоп

Алибасову предсказали страдания и боль

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Бари Алибасов выпил вместо газировки жидкость для очистки труб и сейчас находится в тяжелом состоянии. Кто на самом деле виноват в трагедии, рассказала эксперт.
прочитано 705 раз

По словам гадалки, Бари Алибасов родился под восьмью звездами. В его судьбе было заложено, что на склоне лет ему предстоит пережить сильный удар. "Это произошло случайно, не нужно искать в этом чьего-то злого умысла, продюсера никто не пытался отравить", – сказала ясновидящая Галина Янко.

ПО ТЕМЕ

Хлебнул прямо из бутылки: шокирующие подробности отравления Алибасова

Алибасов после отравления выкинул неугодных из завещания

 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

По словам медиума, сейчас чаша весов его здоровья пошла вниз. Но Янко уверена, что Бари Каримович выкарабкается, так как слишком любит жизнь, чтобы сдаться просто так. Она также отмечает, что ему предстоят страдания, боль. Но такова жизнь. Пока она не видит в его картах смерти.

Тем не менее, текущий год будет для Алибасова тяжелым и опасным. Самое страшное произойдет в летние месяцы.

"Даже на больничной койке Бари ведет себя как мальчишка, такой уж у него характер. И это отчасти помогает ему выживать. Он молодец!", – заявила ясновидящая.

Галина утверждает, что продюсер умеет сохранять хорошее настроение даже тогда, когда у него все болит. Другой бы на его месте давно умер, но внутренний настрой и сила звезды помогают ему. "Некоторые уже успели его "похоронить", но это преждевременно, Бари Алибасов выживет", – уверена Янко.

Автор: Екатерина Плискина6 июня 2019, 20:30

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Желаю скорейшего выздоровления.
1

Популярные темы форума

Политика

"Нельзя говорить": Зеленский раскрыл интимные подробности встречи с Юнкером
Отправленного в отставку Лукашенко загнали в угол
Нелепый Трамп опозорился на приеме у Елизаветы II (видео)
Решение об участии в сессии ПАСЕ будут принимать все фракции Госдумы

Шоу-бизнес

Хлебнул прямо из бутылки: шокирующие подробности отравления Алибасова
"Пошел на...": Галкин рассказал о конфузе известной ведущей
Ксюша знает больше: заинтересовавшая следователей Волочкова выдала Собчак
Популярный рэпер рассказал о гомосексуальных пристрастиях Агутина

Проишествия

Неожиданный поворот в деле об убийстве балерины Большого
Удар ножом в сердце: под Москвой боец спецназа погиб в драке с озверевшей толпой
Задушил колготками: чудовищные детали убийства любовницы российским чиновником
Леденящие душу подробности взрыва в Дзержинске

Lifestyle

"Манюня" из Молодежного театра довела до слез
Легендарный Алан Парсонс везет в Москву свой первый альбом за 15 лет
"Дозор" Сергея Лукьяненко выходит на большую сцену
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

"Кощунственно!": Собчак разгневала богохульной выходкой

Безобидная шутка переросла в настоящий бунт

Шоу-бизнес

Оторопевший Шепелев не позволил "ломать" сына Фриске

Шоумен столкнулся со сложным выбором
Шоу-бизнес

Представитель опроверг данные о коме Алибасова

Шоумен находится в реанимации
Шоу-бизнес

Разин сделал заявление о деньгах для отравленного Алибасова

Шоумен поддержит коллегу

Гороскоп

Алибасову предсказали страдания и боль
У Панкратова-Черного не осталось здоровых органов
Календарь красоты на июнь 2019
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Рианна взбудоражила народ серий "горячих" фото
Ленчика из "Ворониных" сняли за ручку с Ольгой Кабо
Исхудавший донельзя Панайотов потряс поклонников
21-летняя красотка стала секс-символом вопреки болезни

Спорт

Аршавина прижали к стенке за долги
Избитый женой Ягудин не успел в туалет
Россию пинками гонят с Олимпиады-2020 из-за допинг-скандала
Грязные танцы Медведевой и Туктамышевой попали на видео

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru