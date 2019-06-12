Плевал на здоровье: сделано шокирующее заявление о смерти участника шоу "Голос"
"В этой истории нет никакого криминала. Его не убивали и не подталкивали к смерти. Но Алексей не просто заснул и утонул. У него были проблемы, связанные с сердцем и с сосудами, и подолгу находиться в горячей воде ему было противопоказано. Сафиулин просто отключился, и поэтому утонул", – пояснила таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
Могу сказать, что молодой человек не мог похвастаться крепким здоровьем. Карты показывают, что Алексея давно тревожили неприятные симптомы, и он даже обращался к врачам. Другое дело, что артист не относился серьезно к своим диагнозам. Я бы даже сказала, что наплевательски… Впрочем, как и многие творческие люди.
Трагического финала можно было избежать. Алексей просто не прислушивался к своим ощущениям. Скорее всего, он раньше испытывал слабость и головокружение. Карты показывают "развилку дорог". То есть он мог уйти от нас, как и случилось, а мог пойти дальше. Карты показывают, что у Сафиулина могло быть большое будущее, если бы не обстоятельства, в которых можно винить только его самого.
Ранее стало известно, что участник вокального шоу "Голос" Алексей Сафиулин был найден мертвым в ванной комнате. Близкие назвали причину гибели артиста.
Представители исполнителя в социальных сетях сообщили, что Алексей Сафиулин скончался вечером 8 июня от сердечного приступа. По словам близких артиста, на его самочувствие могли повлиять недосып после перелета и жара. "Он ничем не болел, был молод и полон сил", – отметили они.
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