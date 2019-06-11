Пелагея высказалась о трагической смерти друга

Певица Пелагея разместила новый пост в Instagram. Народная любимица дала комментарий о смерти своего друга.

Пелагея выложила совместный снимок с Алексеем Сафиулиным. Артисты запечатлены в подростковом возрасте.

Звезда рассказала, что на момент знакомства ей было всего девять лет, а участникам ее группы Павлу и Антону – десять и 11. Певица отметила, что ее друг имел большое и доброе сердце.

По словам Пелагеи, ничто не предвещало беды. Алексей вернулся с гастролей в чудесном расположении духа и был абсолютно здоров. А потом вдруг – мгновенная смерть от сердечного приступа. Его близкие до сих пор не могут поверить в случившееся.

"Прости нас, Леша. И прощай..." – написала певица в соцсети.

Напомним, что Алексея Сафиулина нашли мертвым в ночь 9 июня. Как писали "Дни.ру", тело артиста обнаружили в ванной.