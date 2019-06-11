Раскрыта тайна скоропостижной смерти участника шоу "Голос"
Несколько минут назад представители исполнителя в социальных сетях сообщили, что Алексей Сафиулин скончался вечером 8 июня от сердечного приступа. По словам близких артиста, на его самочувствие могли повлиять недосып после перелета и жара. "Он ничем не болел, был молод и полон сил", – отметили они.
В комментариях к посту пользователи выразили соболезнования семье исполнителя. "Неожиданная утрата", "Искренне жаль", "Вечная память. Такой талантливый и молодой", – написали подписчики. Один из поклонников признался, что до сих пор не может поверить в случившееся. "Ужасно. Я отказываюсь в это верить... Мой любимый участник на "Голосе", – заявил пользователь.
Прощание с исполнителем пройдет в четверг, 13 июня, в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Панихида начнется в 10:30 мск.
Алексей Сафиулин был артистом Мариинского театра и Московской филармонии. В 2017 году исполнитель принял участие в шестом сезоне вокального проекта "Голос". Он представлял команду певицы Пелагеи, сообщает "Вечерняя Москва".
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