Совет на выходные 25-26 мая 2019 года
"Крайне важно не наступать на горло собственной песне и не совершать (пусть даже под нажимом близких) каких-то поступков, которые вы внутри себя ощущаете, как неправильные или просто "не ваши". Кроме того, этот день хорошо подходит для того, чтобы в принципе ответить себе на важные вопросы: "куда я иду", "счастлив ли я или у меня есть ощущение, что я живу не своей жизнью" и тому подобные. Прекрасной идеей будет в данном контексте структурировать свои планы на будущее и мечты", – говорит синхролог-консультант Наталья Ковалева.
Энергии дня таковы, что протестировать их на соответствие вашей внутренней правде и прочувствовать, что из этого истинное, а что ложное, будет легче обычного. Также в этот день хорошо пообщаться со своим папой или с другим мужчиной, чья фигура играет в вашей жизни очень значимую роль (вплоть до учителя, если такой есть). Если от такого человека поступит предложение о встрече в эти выходные, то знайте, что она для вас благоприятна, даже если сходу это неочевидно.
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