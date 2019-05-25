Совет на выходные 25-26 мая 2019 года

В ближайшие выходные очень важно в значимых для вас действиях и поступках сверяться с собственным внутренним компасом, с ощущением внутренней правды и правильности нашего пути. Для этого, безусловно, понадобится значимая доля осознанности, ведь "проплывая" по жизни чисто механически, можно очень легко потерять ощущение правильного направления.



"Крайне важно не наступать на горло собственной песне и не совершать (пусть даже под нажимом близких) каких-то поступков, которые вы внутри себя ощущаете, как неправильные или просто "не ваши". Кроме того, этот день хорошо подходит для того, чтобы в принципе ответить себе на важные вопросы: "куда я иду", "счастлив ли я или у меня есть ощущение, что я живу не своей жизнью" и тому подобные. Прекрасной идеей будет в данном контексте структурировать свои планы на будущее и мечты", – говорит синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Энергии дня таковы, что протестировать их на соответствие вашей внутренней правде и прочувствовать, что из этого истинное, а что ложное, будет легче обычного. Также в этот день хорошо пообщаться со своим папой или с другим мужчиной, чья фигура играет в вашей жизни очень значимую роль (вплоть до учителя, если такой есть). Если от такого человека поступит предложение о встрече в эти выходные, то знайте, что она для вас благоприятна, даже если сходу это неочевидно.

