Совет на выходные 5-6 октября 2019 года

Некоторые из нас оттолкнут новые возможности даже не разобравшись хорошо это или плохо. А ведь именно такого поведения и стоит избегать.
"Постарайтесь в ближайшие дни быть открытыми всему новому, даже если на первый взгляд оно кажется вам несколько подозрительным. Как минимум, имеет смысл не отказываться сходу от того, что предлагает жизнь, а присмотреться к этому повнимательнее", – говорит синхролог Наталья Ковалева.
Не все, что в эти выходные попытается войти в вашу жизнь однозначно хорошо. В некоторых случаях это может быть и не столь приятно, но, увы, неотвратимо. Если же вы будете активно пытаться этому помешать, то только усугубите ситуацию и сделаете процесс еще более неприятным.
В первую очередь следует обратить внимание на все, что касается ваших планов, как краткосрочных, так и долгосрочных. Не нужно слишком убиваться, если они меняются.
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