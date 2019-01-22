Елена Майорова покончила с собой из-за любви

Трагическая смерть актрисы Елены Майоровой обрастает новыми подробностями. Эксперт выступила с шокирующим заявлением.

"Точно могу сказать – это самоубийство, – заявила "Дни.ру" таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. – Ее состояние было крайне нестабильным, женщина была склонна к депрессиям. Жилось Елене не сладко, она постоянно была на грани, это был внутренний кризис. Суицидальные мысли преследовали нее постоянно. Актриса постоянно обдумывала разные способы уйти из жизни".

По словам таролога, актриса была личностью очень экзальтированной, погруженной в себя, склонности к суициду были изначально. "Насколько я вижу, уйти из жизни ее заставили неразрешимые проблемы в личной жизни. Это не вопросы денег и карьеры, а именно душевные раны", – заметила ведунья.

Судя по раскладу карт, Майорова шла к этому решению долго, выбрав резонансный уход из жизни. "У такого рода людей закладывается в голове программа, и даже если с первого раза сделать задуманное не получается, то позже все равно это произойдет", – с уверенностью сказала Абравитова.



Популярная российская актриса скончалась в 1997 году. Обстоятельства гибели Елены Майоровой до сих пор вызывают недоумение у поклонников – артистка получила многочисленные ожоги тела из-за неосторожного обращения с огнем.