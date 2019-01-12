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Шоу-бизнес

Раскрыты новые подробности загадочной гибели Елены Майоровой

Фото: www.globallookpress.com
Популярная российская актриса скончалась в 1997 году. Причиной гибели Елены Майоровой стали многочисленные ожоги тела, которые она получила в результате неправильного обращения с огнем. Близкие друзья артистки уверены, что трагическая судьба была ей уготована.
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События 23 августа 1997 года друзья Майоровой вспоминают с содроганием. В тот день Елена находилась у себя дома. Актриса попыталась зажечь керосиновую лампу, и пламя перекинулось на ее платье. После испуганная женщина выбежала из подъезда дома и побежала к театру Моссовета просить о помощи. Но уже в проходной учреждения она потеряла сознание. Елену доставили Институт Склифосовского, где она и скончалась. Многие утверждают, что артистка могла совершить самоубийство. 

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Спустя много лет поклонники и друзья звезды не могут смириться с ее смертью и вспоминают последние дни. Один из близких актрисы утверждает, что во время съемок многосерийного фильма "На ножах" Елена Майорова проявляла нездоровое влечение к огню, что очень пугало окружающих. "В картине "На ножах" были очень эффектные сцены. Например, когда Елена подходит к горящему камину и падает возле. Режиссер Александр Орлов рассказывал, что коллеги боялись, вспыхнет, так близко Елена приближалась к огню: "Ей шепчут "не подходи", а она, наоборот, все ближе, ближе", – передает его слова "Star Hit".

За два дня до гибели артистка должна была приехать на площадку для озвучивания своей роли, но не смогла выйти из дома из-за серьезной болезни. "Орлов спросил: "случилось что-то?", а она ответила "да". Сказала, что приедет в понедельник, сказалась больной. В пятницу вечером ей позвонила Татьяна Догилева. Лена опять сипела в трубку и сказала, что у нее ангина", – вспоминает друг звезды.

Тогда Елена Майорова рассказала коллеге, что приобрела для дачи керосиновую лампу. Вместе с мужем Сергеем она долго пытались найти керосин. "Керосин трудно поджечь, но если он загорится, вспыхнет факелом. Возможно, Лена этого не знала", – поясняет близкий друг актрисы. Звезда не смогла справиться с пламенем, и подожгла свою одежду. 

Картина "На ножах" стала последним проектом не только для Елены Майоровой. Через несколько лет после выхода ленты скончались другие актеры, которые тоже приняли участие в создании фильма: Станислав Ростоцкий, Игорь Горбачев и Алексей Миронов.

Автор: Полина Крылова12 января 2019, 10:51

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